Estratto dell'articolo di Paolo Condò per la Repubblica

C'è un'evidente asimmetria emotiva nel derby che va in scena domani a San Siro. […] la diversità emotiva non viene da fuori, il suo innesco è dentro i club, dentro le tifoserie che da anni riempiono San Siro in ogni ordine di posti, anticipando la riscossa dei loro eroi.

A dispetto del debito a monte, la cui risoluzione è demandata al prossimo […] l'Inter è un pianeta tranquillo, totalmente in mano al suo management italiano la cui abilità gestionale è riconosciuta in ogni angolo dell'agorà calcistica. È il Milan a stropicciarsi gli occhi. O, meglio, a considerare con sorpreso compiacimento il livello della squadra allestita dalla proprietà RedBird non soltanto con i milioni incassati dal Newcastle per Tonali, ma mettendo a disposizione del mercato i proventi dell'ultima Champions, e ciononostante chiudendo il primo bilancio in attivo dal 2006.

La defenestrazione di Paolo Maldini, unita alla subitanea cessione della nuova bandiera, aveva gettato nella costernazione una larga fetta del popolo rossonero, […] e giugno non era stata un'amarezza silenziosa, ma una valanga di critiche, […] oggi tante chat riflettono su questo secondo ingresso nel mondo nuovo del quale il Milan è pioniere dopo il 1986 di Silvio Berlusconi, con il curioso e probabilmente non casuale sacrificio del figlio prediletto — Rivera allora, Maldini oggi — per non farsi distrarre dai sentimenti.

Ma Berlusconi ha acquisito un Milan a metà classifica e ridotto da due retrocessioni, mentre Cardinale ha acquisito un club che aveva appena vinto uno scudetto tanto inatteso quanto entusiasmante. Comunque, il paragone tra 1986 e 2023 resta calzante. Berlusconi fu il primo, almeno in Italia, a immaginare la moltiplicazione dei ricavi insita nel calcio televisivo; RedBird ha completato il (lungo) risanamento e l'ha festeggiato parlando di moneyball ma acquistando con occhi da scout. Oggi non c'è club che non lo invidi un po' per l'equilibrio raggiunto fra bilancio in ordine e competitività della squadra. […]

L'eccezionalità di questo derby è ben descritta dalla strada a ritroso che si deve percorrere per trovare un precedente di milanesi a punteggio pieno dopo le prime tre partite: campionato 1971/72, […] Il derby sarebbe arrivato alla settima giornata — 3-2 per il Milan — ma la circostanza storica più affascinante è che fra secondo e terzo turno di Serie A l'Inter giocò a Mönchengladbach la famosa partita della lattina. […]

Ci sarà un convitato di pietra enorme domani a San Siro, il ricordo dei quattro derby consecutivi vinti dall'Inter fra gennaio (Supercoppa), febbraio (campionato) e maggio (due di Champions): per trovare una serie più lunga occorre tornare al dopoguerra (1946-1948) […] Ma erano altri tempi, nulla di paragonabile al Ground Zero milanista di primavera. Pioli ha resistito grazie alla memoria dello scudetto. Inzaghi, che lo scudetto non l'ha ancora vinto, in analoga situazione non ce l'avrebbe fatta: le quattro vittorie, invece, hanno cementato il rapporto con la gente nerazzurra, e se ne è convinta pure la società che gli ha prolungato il contratto dopo una primavera a storcere il naso per le troppe sconfitte in campionato.

Pioli s'è tolto con la partenza di Onana una grossa spina dal fianco, perché nelle quattro sconfitte il ruolo tatticamente attivo del portiere avversario era stato un rompicapo molesto; Inzaghi ha assorbito la botta di Lukaku […] Per lui Romelu se n'è andato perché ha capito che l'ascesa di Lautaro è ormai compiuta, e l'aspirazione a recitare da leader tecnico come ai tempi di Conte non è più realistica. Lo stesso spogliatoio, guidato dal Toro e da Barella, è stato chiaro nel tagliar fuori il belga al primo telefono staccato.

Lautaro e Leao sono le massime eccellenze in campo, modelli perfetti per una città che se la tira da matti, e ha molto sofferto le stagioni in cui il convento passava Ricky Alvarez e Bacca: nove anni fa l'Inter chiuse ottava e il Milan decimo , anche se tutti fingono di averlo dimenticato. […]

