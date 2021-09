"ABBIAMO VINTO L'EUROPEO MA IL CALCIO ITALIANO NON STA BENISSIMO E LA SERIE A NON HA APPEAL" – BORRIELLONE BOCCIA IMMOBILE CENTRAVANTI DELLA NAZIONALE: “NON E’ MOLTO ADATTO AL GIOCO DI MANCINI. L’ADDIO DI CR7? HA PRESO UNA BELLA BASTONATA. RITENEVA LA JUVE NON ADATTA ALLA SUA DIMENSIONE. E POI LUKAKU E HAKIMI E RASPADORI, "UN PICCOLO AGUERO"...

(Adnkronos) - "L'Europeo ci ha garantito grande rispetto internazionale, ma non nascondiamoci: il calcio italiano non sta benissimo e la Serie A non ha tutto questo appeal". Così Marco Borriello, ex attaccante di Roma, Milan e Juventus, nel corso di un'intervista a 'Repubblica'. "Immobile non è molto adatto al tipo di gioco che fa la Nazionale ma batterà il record di Totti in A.

Vorrei vedere di più Raspadori che è un piccolo Aguero, può essere l'ideale per Mancini. Poi ci sono Scamacca e Kean". Infine, una battuta anche sulla favorita per la Champions League: "Non competi con società che hanno come proprietà uno Stato, come il Qatar o gli Emirati Arabi. Se hai due dei portieri migliori al mondo, Sergio Ramos, i migliori quattro attaccanti al mondo, alla fine vinci".

(Adnkronos) - "Non è un bel segnale quando uno come Ronaldo decide di andare". Lo dice l'ex attaccante della Juventus, Marco Borriello, in merito all'addio dell'asso portoghese: "Ha preso una bella bastonata, vuol dire che non riteneva più quella realtà adatta alla sua dimensione. Anche per l'Inter vendere Lukaku e Hakimi è allarmante. Difficile ripetersi quando vendi i migliori", aggiunge Borriello a 'Repubblica'.

