6 lug 2020 16:09

"E ADESSO COME POSSO FIDARMI? SONO SCIOCCATO. PRENDERÒ LE DECISIONI NECESSARIE CON LA MIA FAMIGLIA" – RIBERY MINACCIA L’ADDIO DOPO IL FURTO SUBITO NELLA SUA ABITAZIONE: “MIA MOGLIE HA PERSO QUALCHE BORSA E QUALCHE GIOIELLO MA GRAZIE A DIO NON È L'ESSENZIALE. COME DOBBIAMO SENTIRCI OGGI DOPO QUANTO È ACCADUTO? NON CORRO APPRESSO AI MILIONI, GRAZIE A DIO NON MI MANCA NIENTE E… - VIDEO