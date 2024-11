"ADRIANO, MA CHE HAI PRESO IL VIAGRA ANCHE STASERA?" -"ONE MAN SHOW" DI LELE ADANI ALLA "DOMENICA SPORTIVA": L'OPINIONISTA RISPONDE AD ADRIANO PANATTA SU INTER-NAPOLI, CHIEDENDOGLI SE HA PRESO LA "PILLOLINA BLU" - SUCCESSIVAMENTE, L'EX DIFENSORE SI SIEDE IN MEZZO AL PUBBLICO E FA IL PROVOLONE CON UNA SPETTATRICE: "IO STO MEGLIO QUA", POI SI RIALZA E FA PARTIRE UNA SUPERCAZZOLA: "POSSIAMO PARLARE ANCHE DELLA RIPRODUZIONE DELLE FARFALLE IN CAMERUN" - A QUEL PUNTO L'EX TENNISTA CONTROBATTE: "SECONDO ME IL VIAGRA LO PRENDI TU…" - VIDEO

La partita tra Inter e Napoli a San Siro, finita con un pareggio per 1-1, […] ha monopolizzato le trasmissioni televisive di domenica sera, soprattutto riguardo al contestato calcio di rigore concesso all'Inter e poi sbagliato da Calhanoglu. […] Ma negli studi della Domenica Sportiva sulla RAI c'è stato un altro argomento che ha fatto alzare i toni, sia pure col sorriso, al punto che Lele Adani ha chiesto ad un accalorato Adriano Panatta: "Ma che hai preso il Viagra anche stasera? Devi dosare".

PANATTA ALL'ATTACCO SULLE DICHIARAZIONI IPOCRITE DEI CALCIATORI: "NON DICONO MAI UNA COSA REALE"

Il punto del contendere è stato che il Napoli, pur partito benissimo sotto la nuova gestione Conte e primo in classifica dopo quasi un terzo di campionato, continua a mantenere un profilo basso non mettendosi in lizza per lo Scudetto. Panatta non ci sta, attaccando le dichiarazioni in merito, a suo dire ipocrite: "I giocatori non dicono mai una cosa reale, realistica. Sono primi in classifica, va bene? Stanno giocando bene. Tutti voi esperti dite che sono favoriti insieme all'Inter, perché non dire: ‘Sì, io penso proprio che siamo da Scudetto'. Perché? Cos'avete dentro?".

Al che Adani replica: "Adriano, secondo me il Napoli non è più forte dell'Inter". […] l'ex campione di tennis […]risponde piccato: "Ma che me frega a me se è più forte! Però dico è una squadra da Scudetto o no?".

ADANI VEDE PANATTA TROPPO ACCALORATO NEL DIBATTITO: "MA CHE HAI PRESO IL VIAGRA?"

A quel punto Adani piazza la battuta, facendo scivolare il dibattito calcistico nel cabaret: "Ma che hai preso il Viagra anche stasera? E dai… ma è le dosi, ma è il dosare…". Successivamente l'opinionista emiliano si siede per protesta in mezzo al pubblico e continua il suo show parlando con una signora a fianco a lui: "Quella è una gabbia di matti, tre o quattro li portano via stasera. Mica finiscono la trasmissione questi qua. Ma scherzi? Impossibile, io sto meglio qua".

LELE ADANI È OPINIONISTA ALLA DOMENICA SPORTIVA SULLA RAI

Dopo è il turno di Eraldo Pecci di spiegare come – con quelle dichiarazioni che smentiscono i massimi obiettivi – i protagonisti tirano acqua al proprio mulino: "Si mette sempre l'ipotesi peggiore, perché se guadagni qualcosa sei stato bravo te". Parole che vengono sottolineate da ampi gesti di Adani, punzecchiato da Panatta: "Tu stai facendo dei gesti inconsulti, ce ‘hai con Eraldo?".

LO SMASH FINALE DI PANATTA: "SECONDO ME IL VIAGRA LO PRENDI TU"

"No, io stavo pensando che possiamo parlare anche della riproduzione delle farfalle in Camerun, il processo riproduttivo, è un tema che possiamo approfondire qua, è pertinente", risponde Adani. Panatta chiude l'intera questione con uno smash come ai bei tempi: "Secondo me il Viagra lo prendi tu". Adani scoppia a ridere assieme a tutti quanti, i veleni domenicali sono decisamente altrove.

