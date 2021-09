“NON SONO STATO IL MIGLIOR MARITO, LE HO CHIESTO PERDONO PER LE VOLTE IN CUI...” - DODI BATTAGLIA E L’ADDIO ALLA MOGLIE PAOLA TOESCHI: "POCHI SANNO CHE ERA UN’ATTRICE DI SPOT: ERA LA MAMMINA DEL MULINO BIANCO, AVEVA QUELLA FACCIA DA DONNA ALLA QUALE AFFIDARE I FIGLI”. NEL 2015 IN UN LIBRO LEI RACCONTAVA CHE LUI, DOPO DUE MATRIMONI FINITI, NON VOLEVA SPOSARSI PIÙ, MA CAMBIÒ IDEA MENTRE LA OPERAVANO. “POSSIBILE CHE SIA ANDATA COSÌ, MA NON LO RICORDO. L’HO SPOSATA PERCHÉ...” – IL RACCONTO STRAZIANTE DELLA MALATTIA - VIDEO