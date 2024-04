"ALLEGRI HA FALLITO ANCHE SE PORTERA’ LA JUVENTUS IN CHAMPIONS E ALLA VITTORIA DELLA COPPA ITALIA" – "LIBERO" FRIGGE “ACCIUGHINA”: “LA SQUADRA NON È MIGLIORATA PUR ESSENDO CON LUI DA TRE ANNI, NON C’È UN GIOCO RICONOSCIBILE E LA SUA COMUNICAZIONE È ANCHE PEGGIO" – STASERA SEMIFINALE DI ANDATA DI COPPA ITALIA COL RITORNO DI VLAHOVIC – LA TRIBUNA ALL’OLIMPICO DI SABATO SERA CON TAJANI, LOLLOBRIGIDA, CHIOCCI, ORFEO E MOGOL: FOTO BY MEZZELANI

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha fallito il suo obiettivo anche se quest’anno dovesse entrare in Champions. Per qualsiasi altra squadra il suo esonero a fine campionato sarebbe scontato. Lo scrive Claudio Savelli su Libero. Il giornalista sottolinea come la squadra crei poco e nulla e sulla comunicazione Allegri debba migliorare parecchio.

I risultati sono la conseguenza di ciò che la squadra propone, che è vicino allo zero

Scrive Savelli:

Massimiliano Allegri ha fallito anche se porterà la Juventus in Champions e alla vittoria della Coppa Italia, come richiesto dalla società. Perché la squadra non è migliorata pur essendo con lui da tre anni. I risultati non sono la causa della crisi della Juventus, bensì la conseguenza di ciò che la squadra propone, che è vicino allo zero. Il mister bianconero è insufficiente in campo ma in comunicazione… Beh, ha fatto pure peggio.

massimiliano allegri foto mezzelani gmt36

Dalle frecciate all’Inter, è passato al racconto dei suoi giocatori come inadeguati al primo posto, e poi al secondo, e ora chissà se pure al terzo. È l’unico allenatore che parla al ribasso. Anzi, ce n’erano altri due: uno allenava la Roma ed è stato esonerato, l’altro la Lazio e si è dimesso.

E continua:

La Coppa è l’unica occasione per evitare un triplete di zero tituli e dirottare l’attenzione dal fallimento in campionato, perché di questo si tratta se hai gli stessi punti dell’anno scorso e di due anni fa dopo 30 giornate, peggior risultato dal 2010/11, e se rischi di perdere una Champions che avevi in tasca.

JUVENTUS, ALLEGRI SENZA SORPRESE

Da sportmediaset.mediaset.it - Estratti

gianmarco chiocci foto mezzelani gmt46

Èsolo l'andata, ma la Juventus si gioca tanto nel match di Coppa Italia contro la Lazio. Nel primo dei due appuntamenti che concedono il pass per la finale della competizione, nonché il biglietto per la prossima Supercoppa Italiana a quattro, i bianconeri non possono sbagliare, così come non può più sbagliare Massimiliano Allegri, sempre più sulla graticola. Nel re-match contro i biancocelesti, a campo invertito, il tecnico cercherà di riprendersi la rivincita su Tudor che lo ha beffato all'ultima azione sabato all'Olimpico, perché dalla semifinale d'andata passa gran parte della stagione della Vecchia Signora. E allora Max sembra aver disegnato una Juve senza grossi esperimenti, ma basandosi sulle certezze del passato per ritrovare risultati che mancano da tanto, troppo tempo.

gianmarco chiocci foto mezzelani gmt45

All'Allianz Stadium martedì sera dovrebbe quindi rivedersi il 3-5-2, modulo utilizzato in corsa anche all'Olimpico dopo i non pochi problemi ad adattarsi al 4-3-3, col ritorno dal 1' di Vlahovic. Assente a Roma per squalifica, il serbo riprenderà il suo posto in un attacco che senza di lui fatica a fare gol. Al suo fianco Chiesa e Kenan Yildiz si contendono la maglia da titolare, con l'italiano in leggero vantaggio sul 18enne turco che però scalpita per giocare dal 1'

