"ALLEGRI? DA RIDERE. IN CONFRONTO A LUI LINO BANFI ERA ORO" – CASSANO PARAGONA MAX A ORONZO CANA' E ATTACCA IN PUNTA DI PENNA IL NON GIOCO DELLA JUVE: “STA FACENDO SCHIFO. FA CAGARE” – ANCHE LELE ADANI SULLA "BOBO TV" NON PERDE OCCASIONE PER RIMARCARE CHE “ALLEGRI NON E’ ADEGUATO PER LA JUVE. LA SQUADRA HA FATTO DUE TIRI E MEZZO CON IL VERONA” – VIDEO

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Cassano attacca i bianconeri, nonostante il successo ottenuto al Bentegodi «Continua lo schifo della Juventus che vince a Verona senza fare un tiro in porta e questo è osceno. Contro l’ultima in classifica ha faticato tantissimo e ha trovato la rete grazie a una deviazione, un mezzo autogol.
 
Allegri è contento ma il suo destino è segnato, anche dovesse arrivare terzo o quarto non credo che la Juve continuerà con lui. Non penso che i tifosi siano felici di vedere come gioca questa squadra». Questo il commento espresso sui social da Antonio Cassano dopo Verona–Juventus, gara che ha visto i bianconeri portare a casa una vittoria per 0-1 dal Bentegodi.

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