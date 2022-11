12 nov 2022 15:30

"ALLEGRI? DA RIDERE. IN CONFRONTO A LUI LINO BANFI ERA ORO" – CASSANO PARAGONA MAX A ORONZO CANA' E ATTACCA IN PUNTA DI PENNA IL NON GIOCO DELLA JUVE: “STA FACENDO SCHIFO. FA CAGARE” – ANCHE LELE ADANI SULLA "BOBO TV" NON PERDE OCCASIONE PER RIMARCARE CHE “ALLEGRI NON E’ ADEGUATO PER LA JUVE. LA SQUADRA HA FATTO DUE TIRI E MEZZO CON IL VERONA” – VIDEO