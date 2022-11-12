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lino banfi allenatore nel pallone lino banfi allenatore nel pallone cassano allegri
"ALLEGRI? DA RIDERE. IN CONFRONTO A LUI LINO BANFI ERA ORO" – CASSANO PARAGONA MAX A ORONZO CANA' E ATTACCA IN PUNTA DI PENNA IL NON GIOCO DELLA JUVE: “STA FACENDO SCHIFO. FA CAGARE” – ANCHE LELE ADANI SULLA "BOBO TV" NON PERDE OCCASIONE PER RIMARCARE CHE “ALLEGRI NON E’ ADEGUATO PER LA JUVE. LA SQUADRA HA FATTO DUE TIRI E MEZZO CON IL VERONA” – VIDEO-
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CRIPTO-VALUTE, VERA TRUFFA – IL CASTELLO DI CARTE DIGITALE COSTRUITO DA BANKMAN-FRIED SI È DISSOLTO CON LA BANCAROTTA DELLA SUA SOCIETÀ “FTX” – IL GIOVANE FINANZIERE SI È AUTO-PRESTATO 10 DEI 18 MILIARDI DI DOLLARI DEPOSITATI DAL PUBBLICO PER FARE TRADING SULLA SUA PIATTAFORMA DI SCAMBIO DELLE CRIPTOVALUTE E LI HA PERSI - CON LE SUE POSSIBILITÀ DI INVESTIMENTO IL GIOVANE FINANZIERE AVEVA INIFINOCCHIATO LA LEGGENDA...
LA DONNA CHE HA CENTRATO L'OBIETTIVO – IN MOSTRA L’OPERA DELLA DIVINA FOTOGRAFA CRISTINA GHERGO. UN TUFFO IN UNA ROMA FORMIDABILE E PERDUTA TRA RITRATTI DI CARMELO BENE, GRACE JONES, BONITO OLIVA, EVA ROBIN'S, VILLAGGIO, MORAVIA, VOLONTÈ, KOUNELLIS, CEROLI, SGARBI E DAGO… – GRAN FOLLA AL VERNISSAGE: SABRINA COLLE, GIANCARLO DOTTO, ISABELLA RAUTI COL FIGLIO MANFREDI, ANNA COLIVA, SARTOGO, SERGIO VALENTE…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
ATTENZIONE DONNE, SIETE PIÙ A RISCHIO DI CONTRARRE IL LONG COVID - UN TEAM DI RICERCATORI HA SCOPERTO CHE I SOGGETTI DI SESSO FEMMINILE HANNO QUASI IL DOPPIO DELLE PROBABILITÀ DI AVERE IL LONG COVID RISPETTO AI MASCHI - LA BUONA NOTIZIA? CON LE ULTIME VARIANTI DEL VIRUS E CON I VACCINI QUESTA CONDIZIONE È DIMINUITA MOLTO…