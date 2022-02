"UN ALTRO MERCATO ALL'INSEGNA DELLA MEDIOCRITÀ, LOTITO NON SEI DEGNO DI QUESTA SOCIETÀ" – LA CONTESTAZIONE DI CIRCA 300 TIFOSI DELLA LAZIO A FORMELLO, CHE CHIEDONO IL CAPOCCIONE DI TARE E LOTITO DOPO UNA SESSIONE DI MERCATO DELUDENTE, DOVE NON SONO ARRIVATI I GIOCATORI RICHIESTI DA SARRI - L'ACCUSA DEI SUPPORTERS NEI LORO CONFRONTI È QUELLA DI NON AVER MAI PENSATO AD UNA IMMISSIONE DI CAPITALE E LA RICERCA DI NUOVI INVESTITORI, MA ANCHE IL CARO BIGLIETTI… - VIDEO

#Lazio esplode la contestazione dei tifosi a Formello: in 300 contro Tare e Lotito per il mercato, FOTO e VIDEO pic.twitter.com/ZlEr1lIkOV — calciomercato.com (@cmdotcom) February 3, 2022

Tommaso Fefè per www.calciomercato.com

A Formello esplode l'ira del popolo biancoceleste. Il mercato di gennaio della Lazio non ha deluso solo il mister, Maurizio Sarri. Anche i tifosi si aspettavano di più. Lo pretendevano, viste le tante aspettative di crescita che il nuovo tecnico e la sua rivoluzione tattica avevano portato in estate. Attese deluse invece al gong di tre giorni fa. Per questo oggi, a partire dalle ore 13, fuori dal centro tecnico è andata in scena una feroce contestazione contro la società.

LE ACCUSE A TARE E LOTITO

Il solo Cabral - per altro giudicato dalla maggioranza un acquisto inutile, visto che il suo ruolo era tra i pochi già ben coperti in rosa - e il tesseramento dopo un anno di Kamenovic non possono certo bastare come palliativi, per calmare gli animi frustrati dall'ennesima sessione di trattative sfinenti, conclusesi in un nulla di fatto.

L'operato di Tare è messo sotto processo non solo per quanto avvenuto nell'ultimo mese, ma per almeno tre anni di buchi nell'acqua, nei quali sono arrivati profili non all'altezza, che hanno ingolfato il bilancio. Anche il presidente Lotito è tornato pesantemente sotto accusa (ammesso che abbia mai smesso di esserlo, ndr).

Dopo alcuni anni nei quali sembrava accantonata l'ascia di guerra tra la tifoseria e il gestore - come viene appellato in senso dispregiativo - sono tornati a farsi sentire forti e chiari gli slogan che lo vorrebbero fuori dalla Lazio. Nel momento di difficoltà economica, l'accusa della gente nei suoi confronti è quella di non aver mai pensato ad una immissione di capitale, alla ricerca di nuovi investitori, per favorire una crescita del club. E poi il caro biglietti, le promesse fatte e mai mantenute a cui i sostenitori biancocelesti non credono più.

LA PROTESTA

Circa 300 persone hanno cominciato ad assieparsi verso l'ora di pranzo lungo via di Santa Cornelia, poco fuori l'ingresso principale al quartier generale biancoceleste. Il clima della protesta è stato acceso, ma senza eccessi. Cori, fumogeni e uno striscione che recitava: "Un altro mercato all'insegna della mediocrità, Lotito non sei degno di questa società". Al lato del cancello d'ingresso poi, un'altra scritta "Vergogna!".

Non si sono invece ascoltate parole pro o contro la squadra e l'allenatore. La maggior parte dei calciatori era già dentro il Centro tecnico quando si sono cominciati ad assiepare i primi partecipanti alla manifestazione. Altri sono transitati dagli ingressi laterali, lontani dal punto caldo. Solo Milinkovic e Immobile si sono intrattenuti pochi istanti per qualche foto e autografo, prima di entrare anche loro.