19 dic 2022 20:23

"È ARRIVATO IL TRAMVIERE!" - IL SIPARIETTO TRA FRANCESCO TOTTI E ALEX DEL PIERO DURANTE LA FINALE DEL MONDIALE IN QATAR - IL "PUPONE" SFOTTE DEL PIERO PER IL SUO LOOK: "È ARRIVATO AR CAPOLINEA!" - L'EX CAPITANO DELLA JUVE RISPONDE IN UN PARA-ROMANESCO ALLA CELENTANO IN "ER PIÙ": "STATE SEMPRE A MAGNA'!" - VIDEO