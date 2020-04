9 apr 2020 19:09

"ATALANTA-VALENCIA? UNA AUTENTICA BOMBA BIOLOGICA" - IL PREMIER SLOVENO JANSA ATTACCA IL PRESIDENTE DELL'UEFA, IL CONNAZIONALE CEFERIN, PER NON AVER FERMATO LE COPPE EUROPEE: "DECISIONE IRRESPONSABILE E CRIMINALE” - IL NUMERO UNO DEL CALCIO EUROPEO, CHE SECONDO LA STAMPA AVREBBE INTENZIONE DI ENTRARE IN POLITICA, HA CRITICATO ALCUNE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO PER IL COVID-19...