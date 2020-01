"BASTA GUERRE CON IL CONI" - VOLATA FINALE PER IL NUOVO PRESIDENTE-AD DI ‘SPORT E SALUTE’ AL POSTO DI SABELLI - OLTRE A RICUCIRE IL RAPPORTO CON MALAGÒ E RIPORTARE IL MARKETING AL CONI, IL NUOVO NUMERO 1 DOVRÀ SCIOGLIERE CON IL MINISTRO SPADAFORA IL NODO DEI 21 MILIONI PER LA SPEDIZIONE OLIMPICA A TOKYO. CHI PAGA? - BARELLI (FIN) ASPETTA 8 MILIONI PER GLI EUROPEI DI NUOTO DI ROMA 2022 – LA STOCCATA DI SPADAFORA A SABELLI (E LA REPLICA)

Da ''Il Messaggero''

«Domani (oggi, ndc) scade il bando per le candidature a nuovo presidente-ad di Sport e Salute. L' ufficio Sport della presidenza del Consiglio verificherà che i nomi arrivati abbiano i requisiti giusti: appena avrò la lista potrò farò le mie valutazioni e sono convinto che chiuderemo tutto entro la prossima settimana». Parola del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora a margine dell' evento Un calcio al razzismo, organizzato dall' Unione delle comunità ebraiche.

Stoccata all' ex presidente di Sport e Salute Rocco Sabelli che, «ha firmato un minuto prima di dare le sue dimissioni» alcuni atti, «come nelle migliori tradizioni della Prima Repubblica». La replica: «Il ministro ha il diritto di controllare tutto ciò che desidera. D' altra parte i suoi giudizi non hanno più valore né interesse per me».

VALERIO PICCIONI PER LA ''GAZZETTA DELLO SPORT''

Basta buuu, basta insulti, basta odio. Negli stadi e fuori. Diamo un calcio al razzismo e all' antisemitismo. Lo dice Noemi Di Segni, presidente dell' Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in occasione della presentazione del manifesto firmato da ministero dello Sport, Coni, Figc, Leghe e diversi club. Sono intervenuti anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e il vicepresidente interista Javier Zanetti. «Bisogna risvegliarci dall' assuefazione», dice il ministro Vincenzo Spadafora.

Si lavora sul «radar passivo», spiega il presidente federale Gabriele Gravina. «Speriamo di arrivare presto alla sperimentazione del riconoscimento facciale». Luigi De Siervo, l' ad della Lega di A, dice che «vogliamo fare in due anni quello che la Thatcher ha fatto in 10». Damiano Tommasi, leader dell' Aic, aggiunge però che a volte «alle parole non seguono decisioni forti».

A margine, Spadafora ha parlato anche di Legge Olimpica, dove entreranno pure le Atp Finals di tennis («tutto risolto», ha detto il Ministro, il disaccordo sulla scelta del presidente del Comitato è stato dunque superato), bozza della Legge Delega sullo sport pronta a inizio febbraio, mentre presto Spadafora farà la sua proposta (oggi chiusura delle candidature) per il nuovo presidente-ad di Sport e Salute. Il vecchio, invece, è stato attaccato dal Ministro: «Abbiamo chiesto qualche chiarimento in più su alcuni atti che, come nelle migliori tradizioni della Prima Repubblica, Sabelli ha firmato un minuto prima di dare le dimissioni». Reazione di ambienti vicini Sport e Salute: gli ordini di servizio «incriminati» erano pronti da tre mesi, senza aumenti o promozioni.

Sabelli risponde gelido: «Il Ministro ha il diritto di controllare tutto quello che desidera, faccia pure. I suoi giudizi, d' altra parte, non hanno alcun valore né più nessun interesse per me».

