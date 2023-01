"I BELLINGHAM LI ABBIAMO ANCHE NOI, LA DIFFERENZA È CHE IN INGHILTERRA UNO COME LUI GIOCA. L'ITALIA HA ALMENO 4-5 CALCIATORI DI QUEL LIVELLO" - ROBERTO MANCINI PARLA DEL FUTURO DELLA NAZIONALE ITALIANA: "STIAMO ANDANDO A CERCARE OVUNQUE: I TALENTI CI SONO, NOI POSSIAMO SCOVARLI PER POI SPERARE CHE GIOCHINO IN PRIMA SQUADRA" - POI CERCA DI SPEGNERE LE POLEMICHE SULLA QUESTIONE DOPING DOPO LE MORTI DI VIALLI E MIHAJLOVIC: "ATTENTI CON LE DICHIARAZIONI..." - VIDEO: IL GOL IN SFORBICIATA DI GNONTO CONTRO IL CARDIFF

Appena tornato da Londra, dove ha partecipato al funerale del suo gemello calcistico e amico incomparabile Gianluca Vialli, Roberto Mancini non ha potuto mascherare l'incredulità per la sua scomparsa, che ancora rimane evidente. […] Sulle dichiarazioni di queste ore, che adombrano la correlazione tra le scomparse precoci nel calcio e l'abuso dei farmaci, il ct invita alla massima prudenza: "Bisogna andare coi piedi di piombo, stare attenti con le dichiarazioni. Queste cose purtroppo sono capitate e capitano a ex calciatori come a persone comuni, che non hanno fatto attività agonistica".

IL CASO BELLINGHAM E I NUOVI TALENTI

Calcisticamente il 2023 dovrà essere l'anno della semina per l'Europeo tedesco, ma stride il contrasto con la stessa Inghilterra, che mette in vetrina talenti come Bellingham, protagonista al Mondiale. Mancini, però, dissente: i talenti ci sono anche in Italia: "[…]Ma i Bellingham li abbiamo anche noi, la differenza è che in Inghilterra l'hanno fatto giocare. L'Italia ha questo tipo di calciatori, ce ne sono almeno 4-5 di quel livello. Se giocano, si vede". […]

Tuttavia la penuria di calciatori convocabili in Nazionale resta: è un fatto anche statistico e Mancini non elude la questione, lui che per attenuare il problema sta pescando, per gli stage e non solo in serie B e nei club stranieri, o addirittura tra chi non ha presenze in A: l'obiettivo è che sia proprio la Nazionale a farli scoprire, come è accaduto con Zaniolo e Gnonto: " Stiamo andando a cercare ovunque anche giovani e sconosciuti: i talenti ci sono, noi possiamo scovarli per fare in modo che trovino spazio e poi sperare che giochino in prima squadra. […]".

ITALIANI ALL'ESTERO

Una soluzione pratica è che i giovani italiani vadano a giocare all'estero, come Scamacca al West Ham: "Sta facendo una buona esperienza. La Premier League è un campionato che serve per migliorare, ma poi che i ragazzi giochino in Italia o fuori ha poca importanza: l'essenziale è che giochino". […]

