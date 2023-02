7 feb 2023 13:41

"BISOGNA RAGGIUNGERE I 40 PUNTI DELLA SALVEZZA: MI VIENE DA RIDERE, MA È COSI" - MAX ALLEGRI, PRIMA DELLA SFIDA CONTRO LA SALERNITANA, PARLA DEL MOMENTO DELLA JUVENTUS: "NON SAPPIAMO COME FINISCE QUESTA VICENDA DELLA PENALIZZAZIONE, QUINDI NOI DOBBIAMO FARE BENE SUL CAMPO E NON CI SONO ALIBI" - LA DIFESA DI DE SCIGLIO, BERSAGLIATO DAGLI INSULTI SOCIAL PER AVER FORNITO ALLA PROCURA DI TORINO LE CHAT PRIVATE DELLA SQUADRA...