"BONOLIS, D'ALESSIO TI HA LECCATO IL FONDOSCHIENA". LO SHOW A SANREMO DI VENDRAME CHE NEL 2005 CRITICO’ SUL PALCO DELL'ARISTON IL CANTAUTORE NAPOLETANO: “L’HO TROVATO INDEGNO, TYSON, INVECE, MI HA COMMOSSO” – LA RISPOSTA DEL CONDUTTORE: “VENDRAME È UNA PERSONA DI GRANDE PUREZZA CHE NON CONOSCE UN RETROSCENA, CIOÈ CHE IO E GIGI SIAMO…” - VIDEO

Da areanapoli.it

Ezio Vendrame, ex calciatore del Napoli, si è spento stamane all'età di 72 anni. A tal proposito vogliamo ricordare un episodio molto particolare che riguarda l'ex calciatore azzurro, che nelle vesti di opinionista e critico al festival di Sanremo 2005, fece scoppiare una polemica criticando fortemente il cantautore napoletano Gigi D'Alessio. Alla conduzione della manifestazione canora all'epoca c'era il versatile e vulcanico showman Paolo Bonolis, che diede vita, assieme al calciatore ad uno show di grande livello.

L'edizione di Repubblica del due marzo 2005, a tal proposito scrisse: "L'"opinionista" Ezio Vendrame, ex calciatore, ora poeta e scrittore, dice a Bonolis: "Mi ha commosso Tyson, chi invece ho trovato indegno è stato Gigi D'Alessio che ti ha leccato il fondoschiena". Si riferisce a un vistoso scambio di complimenti fra conduttore e cantante alla fine dell'esibizione di quest'ultimo. Dalla platea si leva il borbottìo dei sostenitori del cantante napoletano.

Replica Bonolis: "Vendrame è una persona di grande purezza che non conosce un retroscena, cioè che io e Gigi siamo amici da anni. Quindi la conversazione avvenuta, durante la quale Gigi ha lodato la decisione di reintrodurre la gara, è semplicemente frutto della nostra amicizia - precisa il conduttore - e non c'è alcun altro significato. D'Alessio e Vendrame, per motivi diversi, sono due persone meravigliose".

