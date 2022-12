15 dic 2022 16:38

"BUM BUM" BECKER, RILASCIATO DAL CARCERE INGLESE, VA IN GERMANIA COL JET PRIVATO: SCONTERÀ GLI ULTIMI MESI DI PENA IN REGIME DI LIBERTÀ CONDIZIONATA - L’EX TENNISTA, INCRIMINATO PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA, SFRUTTA UNA NORMA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO INGLESE CHE FAVORISCE L’ESTRADIZIONE PER SVUOTARE LE PRIGIONI. LA MADRE: “IL MIO REGALO DI NATALE”