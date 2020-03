11 mar 2020 18:12

"IL CALCIO ITALIANO SI E' MOSSO IN RITARDO", PARLA ALESSANDRO FAVALLI, DIFENSORE DELLA REGGIO AUDACE IN SERIE C POSITIVO AL CORONAVIRUS. "NON SIAMO SUPEREROI, STIAMO A CASA”- ANCHE IL DIFENSORE TEDESCO TIMO HUBERS DELL’HANNOVER 96 (BUNDESLIGA 2) POSITIVO. SAREBBE RIMASTO CONTAGIATO AD UN EVENTO PRIVATO...