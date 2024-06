"CAPISCO LE CRITICHE, FORSE SIAMO SOPRAVVALUTATI" - IL CAPITANO DELLA NAZIONALE OLANDESE, VIRGIL VAN DIJK, INCAZZATISSIMO DOPO LA SCONFITTA DEGLI "ORANJE" CONTRO L'AUSTRIA PER 3 A 2: "È MANCATA LA VOGLIA DI VINCERE" - IL DIFENSORE DEL LIVERPOOL È FINITO NEL MIRINO DEI TIFOSI PER UNA DORMITA SUL TERZO E DECISIVO GOL DEGLI AUSTRIACI: "NON SONO STUPIDO. SO CHE POSSO E DOVREI FARE MEGLIO…"

(ANSA)- Le critiche all'Olanda sono comprensibili, per una nazionale che forse è sopravvalutata. A dirlo non è un tifoso qualsiasi ma il capitano della nazionale arancione, Virgil Van Dijk, tracciando un bilancio del cammino a Euro 2024 della squadra, qualificatasi agli ottavi solo come una delle migliori terze dopo aver perso martedì scorso contro l'Austria.

"Posso capire perfettamente le critiche - ha detto il campione del Liverpool -. Nel complesso le cose potevano e dovrebbero andare meglio. Forse ci sopravvalutiamo". L'Olanda sarà una delle ultime squadra scendere in campo negli ottavi, martedì prossimo, contro la Romania e nel frattempo il ct, Ronald Koeman, cercherà di trovare qualche soluzione per migliorare il gioco di una squadra che non manca di qualità ma fatica ad esprimerle, anche per via di un atteggiamento che anche il centrale non ritiene adeguato.

"C'era molto da dire dopo il ko con l'Austria e abbiamo dovuto fare un'analisi approfondita. Non è stata la tattica a far sì che le cose andassero male, è mancata soprattutto la voglia di vincere, quindi ne abbiamo parlato con parole dure". Lo stesso Van Dijk è stato molto criticato per il terzo e decisivo gol dell'Austria a Berlino: "Non sono stupido - ha detto -. So anche che posso e dovrei fare meglio, ed è quello su cui sto lavorando".

