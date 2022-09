IL "CASINO ORGANIZZATO" DEL GATTO-PARDO – ALDO GRASSO: "'SUPERTELE' SU DAZN È LO SPECCHIO DEL SUO CONDUTTORE, PIERLUIGI PARDO, SEMPRE STRABORDANTE, UN ESPERTO CHE FINGE SREGOLATEZZA. L'ANIMA DI BISCARDI SI È INCARNATA IN MOLTI CONDUTTORI E, PER FORTUNA, A NOI RESTA LA SQUISITA RIPULSA CHE PARDO HA NEI CONFRONTI DELL'ENFASI…"

Aldo Grasso per il Corriere della Sera

Lo stato d'animo condiziona la visione. Se guardi su Dazn SuperTele dopo che il Toro ha vinto, è tutta un'altra cosa. Accetti persino che Simona Ventura infili qualche luogo comune sul granatismo, visto che per ragioni famigliari ormai segue il Milan.

Per fortuna, c'è stato l'intervento di Massimo Gramellini a mettere le cose al loro posto.

Come ogni programma, anche SuperTele è lo specchio del suo conduttore, Pierluigi Pardo. Che è un vulcano in attività, sempre strabordante, pronto a passare da un argomento all'altro, infischiandosene della scaletta o della discussione in corsa. È l'amico che sa tenere corte bandita, il compagno di classe cui tutti vogliono bene (anche i professori), l'esperto che finge sregolatezza.

Il lunedì sera è stato per molti anni la palestra de Il processo del lunedì , la madre di tutti i talk show d'approfondimento politico (ma almeno allora si parlava solo di calcio, come al bar). L'anima di Biscardi si è incarnata in molti conduttori (maschile sovraesteso) e, per fortuna, a noi resta la squisita ripulsa che Pardo ha nei confronti dell'enfasi. Non ama il parlar solenne (se non per scherzo) né le grandi idee che starebbero dietro le sfide calcistiche; è convinto che tutto ciò sia retorico e che non si possa sopravvivere intellettualmente senza una buona dose d'ironia.

ALDO GRASSO

Può contare su quattro bravi commentatori (Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Andrea Di Caro e Alessandro Alciato) più gli highlights del campionato commentati dal «maestro» Bruno Pizzul nella rubrica «Tutto molto bello». Il resto è colore, accumulo, folklore, «casino organizzato», secondo la celebra tattica di Eugenio Fascetti. Dalla Svizzera è intervenuto persino Mario Balotelli che ormai ha 32 anni, con la sua perenne aria infantile e catastrofica, rappresenta il più grande spreco di talento del calcio italiano. Ora gioca nel campionato svizzero, assomiglia a un orologio a cucù.

