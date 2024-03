"IL CASO ACERBI-JUAN JESUS? BISOGNA ANDARCI PIANO. C’È UNA PUBBLICITÀ FORSE SUPERIORE A QUEL CHE È AVVENUTO" - LUCIANO SPALLETTI PARLA PRIMA DELL'AMICHEVOLE DELLA NAZIONALE CONTRO VENEZUELA A MIAMI (E CONFERMA LA DIFESA A TRE): "SONO PARTITE DURE. DOBBIAMO EVITARE BRUTTE FIGURE" - IL RICORDO DI JOE BARONE: "HA INFLUENZATO PIÙ IL CALCIO LUI IN QUESTI 5 ANNI CHE TANTI ALTRI CHE CI SONO DA UNA VITA..."

luciano spalletti

Estratto da www.calciomercato.com

Proprio il ct della Nazionale ha parlato ai canali ufficiali azzurri alla vigilia della sfida e ha confermato che proverà un nuovo modulo con la difesa a tre: […]

[…] L'INCONTRO CON SINNER

"Già un esempio da tanto, da quando ha cominciato. Perché lui da ragazzino normalissimo, da situazione probabilmente più difficile di altri, è riuscito a scalare posizioni ed è vicino ad essere il top, il numero uno. Ieri ci ha fatto vedere che per essere sul tetto del mondo uno deve diventare il top non solo in allenamento e nei match, ma anche nella gestione delle altre ore che non fa sport. Lui si vede che è mentalizzato in maniera corretta, le sue scelte, ha voluto anche cambiare allenatore perché conosce benissimo la sua personalità e il suo carattere. E sa dove vuole arrivare".

jannik sinner luciano spalletti

JOE BARONE

"Noi come gruppo nazionale, ma ci ha già pensato il presidente Gravina, siamo tutti vicino alla famiglia di Barone e alla famiglia di Commisso. Sappiamo che valore perdiamo per il nostro sport, per il calcio in particolare. Ha influenzato più il calcio lui in questi cinque anni da direttore generale della Fiorentina che tanti altri che ci sono da una vita nel calcio e che non hanno fatto niente di quello che ha fatto lui. Il Viola Park ne è la conferma, l'esempio di cosa voglia dire fare le cose da grandi imprenditori".

VENEZUELA ED ECUADOR

luciano spalletti

"[…]Per noi è una gara difficilissima e dobbiamo sapere tante cose dei nostri avversari per non fare brutta figura. Ogni volta che scendiamo in campo dobbiamo andare a raggiungere la felicità da un punto di vista emotivo quindi si fanno le cose seriamente. Io mi sento, come già detto, come se fossi in Paradiso. Per me la Nazionale o indossare la maglia della Nazionale è la felicità e sono felicissimo nel fare il mio lavoro dentro questa maglia qui. Spesso abbiamo detto che il tempo è una cosa fondamentale". […]

jannik sinner visita la nazionale italiana di calcio

CASO ACERBI-JUAN JESUS

Sul caso razzismo tra Acerbi e Juan Jesus, Spalletti ha chiosato: "Se ne parla più di quanto sia avvenuto. Bisogna andarci piano. Conosco entrambi, sono due bravi ragazzi. C’è una pubblicità forse superiore a quel che è avvenuto".

luciano spalletti