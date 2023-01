"CHE GODURIA! MA AL DERBY HO GODUTO DI PIÙ..." – SARRI DOPO LA SPETTACOLARE VITTORIA DELLA LAZIO 4-0 SUI RESTI DEL MILAN FA I COMPLIMENTI ALLA SQUADRA: "DAL PUNTO DI VISTA TATTICO FORSE LA MIGLIOR PARTITA. L’IDEA DELLO SCUDETTO NON C’È, IL SOGNO SÌ" – GIOCO SPUMEGGIANTE, ZACCAGNI SEMBRAVA LEAO, PEDRO E ANDERSON DEVASTANTI NEGLI SPAZI – IL CORSPORT: “LOTITO PUÒ FARE IL SALTO DI QUALITÀ, MA DEVE SPENDERE. LA CHAMPIONS È ALLA PORTATA” – VIDEO

Da corrieredellosport.it

La Lazio non sbaglia contro il Milan. Un 4-0 senza storia con le reti di Milinkovic, Zaccagni, Luis Alberto su rigore e Felipe Anderson. Biancocelesti terzi e in piena zona Champions League. Maurizio Sarri, ai microfoni di Dazn, ha parlato dopo la festa dell'Olimpico: “Appena l’arbitro ha fischiato al fine ho pensato subito alla Fiorentina, match difficilissimo. Viviamo in una piazza bellissima, ma particolare. Dopo Lecce eravamo la peggior squadra d’Italia, ora la migliore. Serve equilibrio da trasmettere ai ragazzi. L’idea da scudetto non c’è, il sogno sì. Importante è pensare alla prossima, non pensare al lungo periodo. E mantenere questa adrenalina vista stasera. Purtroppo quest’anno abbiamo peccato in qualcosa”.

“Volevamo cercare di sfruttare gli spazi nella difesa del Milan con Felipe Anderson. Anche la costruzione bassa è stata fatta su buoni livelli. A livello di goduria vince il derby. A livello tecnico e tattico forse la miglior partita da quando sono qui. Questo gruppo sta dando grande disponibilità e sono sorpreso. Possiamo fare bene se ci togliamo la pecca di lasciare punti contro squadre inferiori a noi sulla carta. Sono abituato a giocare spesso e non mi piace.

Mi tolgono il divertimento che ho, cioè quello di stare sul campo ad allenare. In Inghilterra ho fatto tantissime partite. Speriamo di recuperare Immobile così da far rifiatare i tre davanti. Attendo domani l’esito dei controlli. Non ci siamo mai nascosti, né esposti. Facciamo il massimo e poi tiriamo le somme. Ho espresso la mia opinione. Sulla carta ci sono squadre più attrezzate per la Champions, ma noi ce la giochiamo. Il regalo stasera ce lo siamo fatti noi. Se il Napoli è messo benissimo in classifica per me è grande motivo di soddisfazione".

LA LAZIO HA SBRICIOLATO I RESTI DEL MILAN

Da ilnapolista.it

La Lazio ha giocato la partita perfetta ed ha “sbriciolato i resti del Milan, rientrato da Riyad senza un briciolo di carattere e di orgoglio”, scrive Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport.

“Tre gol avevano preso dall’Inter, quattro dai biancocelesti che non hanno lasciato scampo a una squadra sfinita, spaesata, quasi assente e per questo Pioli deve interrogarsi al più presto su cosa stia accadendo”.

Sarri è stato bravo a reinventare la Lazio e a rilanciare il Mago, esaltando le doti dei giocatori più talentuosi.

“Nonostante appartenga alla categoria degli integralisti, Mau è stato bravissimo a tornare sui suoi passi e a promuovere nel momento più delicato della stagione proprio il Mago, pronto a ringraziare non solo con il talento ma anche con una applicazione a lui sconosciuta”.

Ora la lotta per la Champions è apertissima, ma il presidente della Lazio, Lotito, deve cogliere l’occasione. Per guadagnare, scrive Dalla Palma, occorre spendere. E possibilmente per un mercato migliore di quello portato a termine l’estate scorsa, che ha portato al club biancoceleste giocatori non esattamente desiderati dall’allenatore, come Maximiano, Gila, Marcos Antonio e Cancellieri.

“La penalizzazione della Juve, ovviamente, apre nuovi scenari in zona Champions, dove entrano in ballo anche le due romane e l’Atalanta. Ma il tecnico ha ragione quando denuncia la necessità di migliorare una rosa non troppo competitiva nel momento in cui deve pescare dalla panchina: troppo elevata la qualità dei titolari, troppo dispendiose le scelte di giocatori come Maximiano, Gila, Marcos Antonio e Cancellieri che per Sarri contano poco o niente. Il senatore Lotito è davanti a una grande occasione: fare il salto di qualità, entrare in Champions e recuperare i soldi investiti. Come dice Mau, andando avanti sempre con gli stessi giocatori, prima o poi arrivano i danni. Per guadagnare, bisogna spendere: possibilmente meglio rispetto all’estate scorsa”.

