"CHI DICE CHE HO SBAGLIATO A GIOCARE IL SINGOLARE NON CAPISCE NIENTE DI TENNIS!" - ANDREA VAVASSORI SI INCAZZA E RESPINGE AL MITTENTE LE CRITICHE DI CHI PENSA CHE LA SCONFITTA AL PRIMO TURNO DEL DOPPIO CON BOLELLI SIA DOVUTA ALLA SUA PARTITA CONTRO MARTINEZ (L'AZZURRO HA PRESO IL POSTO DI SINNER): “MI SONO SENTITO BENISSIMO IN CAMPO E GIOCARE IL SINGOLARE MI HA AIUTATO A RENDERE MEGLIO IN DOPPIO” (IN EFFETTI, QUELLO PIU’ IN DIFFICOLTA’ È SEMBRATO BOLELLI) - ANCHE DJOKOVIC PERÒ CRITICA IL REGOLAMENTO SULLE SOSTITUZIONI…

Chiara Zucchelli per corrieredellosport.it

bolelli vavassori

Andrea Vavassori non ci sta. E c'è anche da capirlo visto che, nella notte parigina, fresca per tutti ma freddissima per lui e Simone Bolelli, più di qualcuno pensa che la sconfitta al primo turno del torneo olimpico (loro che erano in pole almeno per una medaglia) sia frutto anche, se non soprattutto, della partita giocata in singolare in mattinata.

Breve riassunto: Vavassori non ci pensava proprio a giocare il torneo singolo ma l'assenza di Sinner e il regolamento olimpico (criticato anche da sua maestà Djokovic) lo hanno costretto a scendere in campo. Morale: in giornata Vavassori ha battuto Martinez e in serata ha perso in coppia. Peccato che dei due sia sembrato Bolelli quello più in difficolta ma tant'è: il giudizio è venuto immediato e Vavassori non ha gradito.

andrea vavassori

Vavassori e le parole dopo la sconfitta alle Olimpiadi 2024

In conferenza il tennista azzurro è stato chiarissimo: "Poco da dire, sono stati più bravi di noi. Non l’abbiamo persa noi, l’hanno vinta da loro. Non abbiamo nulla da recriminarci e credo di aver giocato una delle migliori partite della stagione. Fa male aver perso due tie-break.

Penso che in un’Olimpiade si debba giocare due set su tre e non con il tie-break finale. Tutti quelli che pensano che io abbia sbagliato a giocare il singolare non capiscono di tennis. Io mi sono sentito benissimo in campo e giocare con Martinez mi ha aiutato a rendere meglio in doppio”. I risultati, però, non sono stati quelli sperati.

BOLELLI VAVASSORI