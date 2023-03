"CHISSÀ SE NASCERÀ TUO FIGLIO, A VOLTE NON SUCCEDE" - FRANCESCA FANTUZZI, LA MOGLIE DI DOMENICO BERARDI, FINISCE DI NUOVO NEL TRITACARNE DEGLI ODIATORI SOCIAL DOPO LA VITTORIA DEL SASSUOLO SULLA ROMA - LA DONNA, CHE È INCINTA DEL SECONDO FIGLIO, HA RICEVUTO COMMENTI CHE LE AUGURAVANO L'ABORTO - NON È LA PRIMA VOLTA CHE VIENE ATTACCATA SU INSTAGRAM DAGLI "HATERS" DEL MARITO: "SERVE UNA LEGGE CHE IDENTIFICHI CHI SI NASCONDE DIETRO AI PROFILI..."

Estratto dell'articolo di S. Gol. per il “Corriere della Sera”

«Chissà se nascerà, a volte non succede». Francesca Fantuzzi, moglie del calciatore Domenico Brardi (insieme nella foto), via social legge la minaccia peggiore possibile per una donna che, già mamma del piccolo Nicolò, sta aspettando un secondo figlio […]. Il marito ha appena segnato alla Roma, provocando la discussa espulsione di Kumbulla, che si rivelerà decisiva per la vittoria del Sassuolo (4-3).

[…] Non è il primo episodio del genere per lei, già presa di mira dopo i cinque gol rifilati dal Sassuolo al Milan lo scorso 29 gennaio: «Sto perdendo la mia libertà, non ho neanche il coraggio di mostrare il volto di mio figlio», le parole al Corriere della donna, che ha deciso di non voltarsi dall’altra parte: […] «Serve una legge che identifichi chi si nasconde dietro ai profili. Sono pronta a farmi sentire fino in Parlamento».

