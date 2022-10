IL "CHOLO" PIANGE, IL "CHOLITO" GODE: LE DUE FACCE DI CASA SIMEONE – L’ATLETICO DI DIEGO SIMEONE FUORI DALLA CHAMPIONS NONOSTANTE L’ARBITRO ABBIA ASSEGNATO UN CALCIO DI RIGORE (GRAZIE AL VAR) DOPO AVER FISCHIATO LA FINE DELLA PARTITA CON IL BAYER: MA CARRASCO L’HA SBAGLIATO – GIOVANNI SIMEONE TRASCINA IL NAPOLI (4 GOL IN 4 PRESENZE CHAMPIONS) E SI RAMMARICA PER L’ELIMINAZIONE DEL PADRE: “CHE PECCATO” – VIDEO

Da tuttonapoli.net

Giovanni Simeone, match-winner del Napoli contro i Rangers, a quota quattro gol in quattro presenze in Champions League, a fine partita si gode la doppietta e si esprime così al microfono di Mediaset: "Mi preparo sempre per i minuti che mi toccano in campo. Appena ho visto che avrei giocato mi sono caricato ed ero pronto a dare tutto. Sono contento perché abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo dominato. Sono contento per il risultato, ma soprattutto per la prestazione.

Io ho sempre sognato da piccolo di giocare in Champions League, guardavo e riguardavo tutte le partite, quando gioco è speciale. Quando c'è la Champions tutti i giocatori sono più belli, papà lo dice. Ed è vero, si vede un'altra atmosfera, un'altra magia. E io mi godo il momento"

ATLETICO-BAYER È FINITA MA L’ARBITRO ASSEGNA UN RIGORE

Da fanpage.it

La partita tra Atletico Madrid e Bayer Leverkusen verrà ricordata per molto tempo sia in Spagna che in Germania per il suo epilogo. I minuti finali del match del Wanda Metropolitano, valido per il quinto turno del gruppo B della Champions League 2022-2023, sono stati a dir poco emozionanti e hanno lasciato col fiato sospeso sia i tifosi della due squadre in questione che i semplici osservatori.

Antefatto. I tedeschi si erano portati due volte in vantaggio con Diaby e Hudson-Odoi ma i Colchoneros avevano sempre trovato il pareggio grazie alle reti di Carrasco e De Paul. Nel finale di gara entrambe le squadre hanno avuto occasioni per fare gol ma nessuno è stato bravo nella zampata decisiva.

All'ultimo minuto l'Atleti usufruisce di un calcio di punizione e subito dopo il cross viene fischiata la fine della sfida ma l'arbitro Clement Turpin viene richiamato dal VAR: c'è un tocco di braccio in area da parte di un calciatore del Bayer. Dopo la review arriva la decisione: è calcio di rigore.

Hincapie ha toccato il pallone con un braccio ma l’arbitro francese, che inizialmente non aveva ravvisato nulla, si è consultato con i colleghi al VAR e dopo aver rivisto tutto al monitor ha assegnato il penalty.

Sul dischetto si è presentato Yannick Carrasco, che ha calciato malissimo e si è fatto respingere il tiro da Hradecky ma quello è successo dopo è stato ancora più clamoroso. Saul si è fiondato sulla respinta e ha colpito di testa ma la sua conclusione è finita sulla traversa: la palla è tornata di nuovo in campo, con Reinildo che ha colpito a botta sicura ma un suo compagno ha tolto la palla nei pressi della linea di porta.

Uno dei momenti più assurdi visti in Champions negli ultimi anni e ha visto protagonista Carrasco, che dopo aver suonato la carica per 97′ ha sbagliato il rigore al 98° e poi ha deviato una palla che stava per entrare davanti alla linea di porta. Una situazione incredibile.

Quando la palla ha terminato la sua corsa fuori dal campo il direttore di gara ha decretato la fine dell'incontro per la gioia dei ragazzi di Xabi Alonso e la delusione di quelli di Diego Pablo Simeone, che salutano la Champions League e ora dovranno giocarsi il pass per l'Europa League nell'ultimo turno in casa del Porto.

Per chi si è chiesto com'è possibile concedere un calcio di rigore a tempo scaduto, la risposta è nel regolamento: si può rivedere (OFR) un'azione che si è sviluppata poco prima del fischio finale, sia all'intervallo che alla fine, se c'è stata un'infrazione o un episodio non ravvisato dal campo.

L'azione successiva finisce al triplice fischio dell'arbitro e non automaticamente dopo il tiro: per questo motivo Turpin ha decretato la fine dopo l'ultima deviazione in area.

