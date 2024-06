"COME COLMARE IL GAP CON L'INTER? FARE UN MILIARDO DI DEBITI FACENDO CONTRATTI INCREDIBILI, OPPURE NON VENDENDO I GIOCATORI MIGLIORI E COMPRANDO" - LA BORDATA DI GIAN PIERO GASPERINI CONTRO I NERAZZURRI - DOPO LA SPARATA, L'ALLENATORE DELL'ATALANTA HA ALZATO IL TIRO, PUNTANDO IL DITO CONTRO LE "BIG" EUROPEE: "I CLUB CHE VINCONO HANNO ALLE SPALLE CONDIZIONI CHE POI SI POSSONO PERMETTERE PERCHÉ..."

Estratto da www.corrieredellosport.it

Atalanta-Fiorentina è stata l'ultima partita della Serie A 2023/24. […] Gian Piero Gasperini […] Ai microfoni di DAZN ha scherzato […]: "Cosa non tollererò a inizio ritiro? Non essere grassi. A calcio possono giocare tutti, bassi, alti, tranne quelli grassi. […]”.

LA BORDATA ALL'INTER

Gasperini, in conferenza, ha anche lanciato una bordata all'Inter: "Come colmare il divario con loro? Un modo è fare un miliardo di debiti facendo contratti incredibili, oppure non vendendo i giocatori migliori e comprando. La terza è guardando quello che sei con ambizione, con la lucidità di capire come va il mondo. Altrimenti sono solo parole che riempiono la bocca".[…]

2. GASPERINI NON MOLLA: "DEBITI INTER? NON SOLO LORO, È COSÌ IN TUTTA EUROPA. 100 MILIONI IN PIÙ PER I CONTRATTI TAGLIANO FUORI TUTTI"

Estratto da www.calciomercato.com

Dopo la bordata lanciata nella serata di ieri contro l'Inter, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, non ha fatto marcia indietro e ha rincarato la dose anche ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport confermando che la situazione debitoria dei club non solo italiani, ma Europei, non permette competitività.

NON SOLO L'INTER

"Non è solo l'Inter. In tutta Europa, in Inghilterra o in Spagna, forse non in Germania perché il Bayern è sempre stato molto attento, le squadre che vincono hanno alle spalle condizioni che poi si possono permettere perché hanno un bacino tale di possibilità di recuperare certi debiti che l'Atalanta non può assolutamente pensarci. Ma vale per tantissime squadre".

INSOSTENIBILITÀ

"Questa è l'insostenibilità del calcio in Europa, che ha portato un sacco di problemi, che ha portato a cercare di fare la Superlega e ora a una Champions ancora diversa, sempre con l'idea di fare molti più soldi che poi non bastano mai perché queste squadre che vincono, alla fine perdono. L'esempio dell'Atalanta è unico perché ha vinto in condizioni economiche sane".

SUPERLEGA"

Superlega virtuale? Questa è la realtà dei fatti. Certo che centinaia di milioni di differenza per poter fare contratti e comprare nuovi giocatori taglia fuori tutte le altre squadre. […]"