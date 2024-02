"COME POTETE DIRE CHE L'INTER SIA SUPERIORE ALLA JUVE?" - L'ENNESIMA INTEMERATA DI LELE ADANI CONTRO MAX ALLEGRI DOPO IL DERBY D'ITALIA - "ALLA JUVE NON VANNO BENE DI MARIA, KULUSEVSKI, MORATA E DE LIGT, I NERAZZURRI PRENDONO I PARAMETRI ZERO CHE NON VUOLE NESSUNO E LI TRASFORMA" - "L'INTER PERDE LUKAKU E DZEKO E METTE THURAM CHE NESSUNO QUI CONSIDERAVA DI QUEL LIVELLO. LA JUVENTUS DUE ANNI FA HA PRESO VLAHOVIC A 90 MILIONI. VOI NON DATE VALORE AL LAVORO…" - VIDEO

Estratto dell'aritcolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

LELE ADANI

Alla Domenica Sportiva, nel post gara del derby d’Italia, si è infiammato il dibattito sul valore delle rose di Inter e Juventus. […] Lele Adani, …] ha messo a confronto le pedine a disposizione dei due tecnici: «Sono totalmente in disaccordo. L’Inter che prende due anni fa come rinforzi Darmian e Acerbi, non può essere paragonata a Bremer e Danilo, e parliamo della difesa. Andiamo in mezzo al campo: l’Inter che prende a parametro zero Mkhitaryan, che non voleva nessuno se non l’Inter, e Calhanoglu, che non voleva nessuno se non l’Inter. Non è Locatelli pagato 40 milioni o Rabiot, centrocampista che fa la finale Mondiale con la Francia»,

INTER JUVENTUS

[…]«Vediamo in attacco: l’Inter perde Lukaku e Dzeko e mette Thuram che nessuno qui considerava di quel livello. La Juventus due anni fa ha preso Vlahovic a 90 milioni. Come potete dire che l’Inter è così superiore?».

[…] «Lo hanno dimostrato sul campo con il valore del lavoro. C’è un lavoro e c’è un percorso. Io ti ho parlato di calciatori e nel biennio c’è un lavoro. Alla Juventus non vanno bene Di Maria, Kulusevski, Morata e de Ligt: loro non vanno bene. L’Inter prende i parametri zero che non vuole nessuno, gratis e diventano... Di Calhanoglu cosa abbiamo detto? Sta all’Inter come Rodri al Manchester City, ma non faceva quel lavoro lì. Ragazzi voi non date valore al lavoro».

