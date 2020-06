18 giu 2020 15:20

"COME SI FA A GIOCARE COSÌ?" – LA SORELLA DI CRISTIANO RONALDO "ESONERA" SARRI: "IL MIO TESORO DA SOLO NON FA MIRACOLI. TESTA IN ALTO, IL MIO RE DI PIÙ NON PUÒ FARE". E LA MADRE DI CR7 METTE UN LIKE. IL "CLAN" DEL PORTOGHESE (CHE HA PERSO LA SUA SECONDA FINALE) HA MESSO NEL MIRINO IL TECNICO TOSCANO SEMPRE PIÙ ISOLATO E IN DIFFICOLTÀ...