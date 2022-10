"AL CONI NEMMENO UN EURO DEL PNRR, È ASSURDO" – IL CAPO DELLO SPORT ITALIANO GIOVANNINO MALAGO’, CHE ORA PUO’ CONTARE SU UN UOMO A LUI VICINO (ABODI) COME MINISTRO DELLO SPORT, TIRA UNA FRECCIATA ALL’EX SOTTOSEGRETARIO VALENTINA VEZZALI (VICINA AL SUO GRANDE NEMICO GIORGETTI) – L’INCONTRO AL SALONE D’ONORE DEL CONI PER CELEBRARE IL TRICOLORE ITALIANO CON IL CAPO DELLA POLIZIA LAMBERTO GIANNINI E LA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO – FOTO BY MEZZELANI&DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco e Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Fulvio Bianchi per repubblica.it

malago giovanni foto mezzelani di bacco gmt371

"Abbiamo presentato la proroga al bilancio preventivo del 2023 del Coni, in cui sono contenuti 1,6 milioni di euro in più per i costi di mantenimento dei Centri di Preparazione Olimpica, dovuti ai rincari dell'energia. Ci sarà una richiesta al governo per sopperire all'incremento di questi costi". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Giunta di oggi a Palazzo H.

"Chiunque può rendersi conto dell'assurdità che il Coni, ente pubblico, non abbia avuto un euro dei fondi del Pnrr devoluti allo sport. Stiamo facendo investimenti importanti per gli atleti che frequentano i Centri di Preparazione Olimpica". Tutto questo, ha concluso Malagò, "fa parte di un passato che non dimentichiamo ma che vogliamo scordare nel più breve tempo possibile". Una frecciata a Valentina Vezzali, con la quale Malagò non è mai andato d'accordo ed ora è in totale sintonia con Abodi.

malago giovanni foto mezzelani di bacco gmt370

"Il presidente del Cio Bach ha scritto una lettera a Meloni con la quale si è congratulato per l'incontro informale (29 settembre, ndr) e nella lettera ha ricordato quanto sia fondamentale l'urgenza assoluta di definire la governance di Milano Cortina 2026" ha spiegato Malagò. "Ci sono dei nomi, più di uno, sia maschile che femminile, sul quale c'è disponibilità da parte dei soci nel procedere" ha aggiunto. La nomina dell'ad potrebbe arrivare già domani, mercoledì. Bocciata da Sala l'ipotesi Letizia Moratti.

malago giovanni foto mezzelani di bacco gmt369

La Giunta Coni ha plaudito all'unanimità il ritorno di un ministero dello Sport e si è complimentata con ampia soddisfazione per la nomina a ministro di Andrea Abodi, manager conosciuto e stimato (da quasi tutti). Giovanni Malagò avrebbe voluto invitare il neoministro dello sport e della gioventù, Andrea Abodi, al consiglio nazionale di oggi: non è stato possibile perché c'è da votare la fiducia al nuovo governo. Appuntamento spostato quindi al 22 novembre.

Il 14 novembre la consegna dei Collari d'Oro (forse con la premier Meloni). Abodi sta costruendo la sua "squadra", avrà un sottosegretario che si occuperà della gioventù. Il lavoro che lo attende è immenso. Ci sono anche alcune caselle da mettere a posto, compreso il Credito Sportivo dove Abodi ha lavorato bene, riscuotendo una stima unanime. E' una banca importante, che interviene sul territorio.

malago giovanni foto mezzelani di bacco gmt368

E Abodi, anche per l'esperienza maturata nella Lega di serie B, è un grande esperto di impianti sportivi. La Figc è candidata ad ospitare gli Europei 2023, l'Uefa decide a settembre del prossimo anno: occasione unica per risolvere il problema antico degli stadi. "Lo stadio della Roma? Si deve fare, succederà perché sono convinto che gli Europei 2032 ce li assegneranno se dimostreremo affidabilità, se avremo un dossier valido e non un libro dei sogni. Abbiamo pochi mesi per mettere in campo un progetto su cui misureranno la nostra affidabilità". Lo ha detto oggi il ministro dello Sport, Andrea Abodi, parlando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera. Abodi darà un taglio netto con il passato, si vedrà anche dalle nomine che arriveranno.

malago giovanni foto mezzelani di bacco gmt367

Al Coni una giornata dedicata al Cerimoniale della Repubblica

L'Inno di Mameli non può essere intonato a canzonetta, neppure nel corso di eventi sportivi; la fascia tricolore indossata dai sindaci non può apparire su abiti non consoni alla dignità e al decoro; la bandiera italiana non può essere esposta male sugli edifici pubblici: ci sono, infatti, delle procedure che regolano le cerimonie, le manifestazioni ufficiali ma anche quelle sportive e sono scritte nel Cerimoniale della Repubblica.

Non si tratta di semplici formalismi, ma di una cultura condivisa del rispetto dei simboli dello Stato. E per conoscere e riflettere su questo complesso di norme e procedure, scritte o tradizionali, domani, mercoledì 26 ottobre, nella sede del Coni si terrà una giornata di studio organizzata dall'Unione della Stampa Sportiva Italiana (USSI) e dall'Associazione Nazionale insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (ANCRI).

malago giovanni foto mezzelani di bacco gmt366

I lavori saranno aperti dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, cui seguiranno gli interventi del presidente nazionale dell'USSI, Gianfranco Coppola, e del presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, Guido D'Ubaldo. Dell'architettura del cerimoniale, dei suoi simboli, consuetudini e regole parleranno poi Massimo Sgrelli, già Capo Dipartimento del Cerimoniale di Palazzo Chigi e Domenico Cerbone, Vice-direttore dell'Ufficio relazioni esterne, cerimoniale e studi storici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. I lavori saranno moderati dal prefetto Francesco Tagliente.

Collari d'oro del Coni a Pigozzi, Urso, Matteoli, Domenicali e Luciano Rossi

malago giannini foto mezzelani di bacco gmt394

La cerimonia di consegna dei Collari d'Oro per il 2022, la massima onorificenza sportiva italiana, si terrà il prossimo 14 novembre nella palestra monumentale del Foro Italico. Lo ha fatto sapere oggi il presidente del Coni, Giovanni Malagò, spiegando che sono stati invitati sia la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, "compatibilmente con le loro agende".

Molte le personalità che riceveranno il riconoscimento: Stefano Domenicali, Luciano Rossi, Ugo Claudio Matteoli, Antonio Urso e Fabio Pigozzi. Per quanto riguarda le società, saranno insignite del Collare d'oro la Ginnastica Pro Patria Bustese, la Cremonese Calcio, l'Automobile Club Milano, il Canottieri Padova e l'Assi Giglio Rosso Firenze. "Non abbiamo mai avuto nella storia così tanti atleti da premiare in un anno non olimpico", il commento di Malagò.

malago giannini foto mezzelani di bacco gmt365

Malagò: "Istituto di medicina tornato al Coni"

"E' finita una storia molto triste che riguarda l'Istituto di Medicina dello Sport. Finita bene? Non sta a me dirlo, ma è stato rilasciata la concessione come la legge diceva in modo inequivocabile.

E' ritornato al Coni, la forza salutare resta inalterata e lo potenzieremo. Tutto è bene quel che finisce bene, ma le ferite ci sono state". A parlare è il presidente del Coni, Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante il Consiglio Nazionale riguardo la questione rimasta aperta con Sport e Salute. "L'istituto è stato chiuso per venti giorni perché c'è stato il passaggio di consegne, non si capisce perché cose chiare diventino così complicate. Nel giro di poche ore, domani o dopodomani, riprenderà a lavorare a pieno regime", aggiunge il numero uno dello sport italiano.

malago giannini foto mezzelani di bacco gmt364 lamberto giannini e francesco tagliente foto mezzelani di bacco gmt378 lamberto giannini e francesco tagliente foto mezzelani di bacco gmt375 lamberto giannini e francesco tagliente foto mezzelani di bacco gmt376 lamberto giannini foto mezzelani di bacco gmt298 lamberto giannini e francesco tagliente foto mezzelani di bacco gmt377 lamberto giannini foto mezzelani di bacco gmt299 lamberto giannini foto mezzelani di bacco gmt401 lamberto giannini foto mezzelani di bacco gmt294 irene tagliente foto mezzelani di bacco gmt346 lamberto giannini foto mezzelani di bacco gmt293 giannini malago tagliente foto mezzelani di bacco gmt384 giannini malago tagliente foto mezzelani di bacco gmt383 irene tagliente foto mezzelani di bacco gmt347 giannini malago tagliente foto mezzelani di bacco gmt385 giannini malago tagliente foto mezzelani di bacco gmt386 giannini malago tagliente foto mezzelani di bacco gmt382 irene tagliente foto mezzelani di bacco gmt345 giannini malago tagliente foto mezzelani di bacco gmt387 giannini malago tagliente foto mezzelani di bacco gmt388 irene tagliente foto mezzelani di bacco gmt348 gianfranco coppola foto mezzelani di bacco gmt373 francesco tagliente foto mezzelani di bacco gmt362 giannini malago tagliente foto mezzelani di bacco gmt380 francesco tagliente foto mezzelani di bacco gmt363 franco morabito foto mezzelani di bacco gmt344 francesca picerno foto mezzelani di bacco gmt303 giannini malago tagliente foto mezzelani di bacco gmt381 francesco tagliente foto mezzelani di bacco gmt361 irene tagliente foto mezzelani di bacco gmt350 irene tagliente foto mezzelani di bacco gmt351 lamberto giannini foto mezzelani di bacco gmt290 francesca picerno foto mezzelani di bacco gmt301 lamberto giannini foto mezzelani di bacco gmt291 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt343 fm4 3569 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt337 lamberto giannini foto mezzelani di bacco gmt292 francesca picerno foto mezzelani di bacco gmt300 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt336 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt334 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt338 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt326 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt321 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt322 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt316 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt314 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt312 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt315 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt313 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt317 calligaris giordani foto mezzelani di bacco gmt304 antonio rossi foto mezzelani di bacco gmt359 antonio rossi foto mezzelani di bacco gmt374 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt306 calligaris giordani foto mezzelani di bacco gmt305 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt307 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt319 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt308 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt309 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt310 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt311 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt318 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt323 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt320 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt324 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt325 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt333 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt327 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt328 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt329 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt330 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt331 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt332 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt335 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt339 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt340 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt342 cerimoniale dello sport foto mezzelani di bacco gmt341 lamberto giannini foto mezzelani di bacco gmt297 lamberto giannini foto mezzelani di bacco gmt295 tagliente giannini mornati foto mezzelani di bacco gmt392 lamberto giannini foto mezzelani di bacco gmt296 sala delle fiaccole foto mezzelani di bacco gmt390 mornati giannini foto mezzelani di bacco gmt389 rovis nicolo foto mezzelani di bacco gmt372 lamberto giannini foto mezzelani di bacco gmt402 lamberto giannini foto mezzelani di bacco gmt403 lavoratori foto mezzelani di bacco gmt358 tagliente malago foto mezzelani di bacco gmt396 tagliente arpino foto mezzelani di bacco gmt395 tagliente giannini mornati foto mezzelani di bacco gmt393