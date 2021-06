"NEL CONTO MANCANO I PIATTI PRINCIPALI..." - HAALAND, STELLA DEL BORUSSIA DORTMUND, SMENTISCE LE SPESE FOLLI A MYKONOS. I MEDIA GRECI ATTRIBUIVANO ALL'ATTACCANTE UNA CENA DA 500MILA EURO PIÙ UNA MANCIA DA 30MILA, LUI REPLICA: "FAKE NEWS" – BIASIN: “SE LA NOTIZIA FOSSE STATA CONFERMATA, SAREBBE STATO UN BEL PIRLA”

Pare che #Haaland abbia speso mezzo milione di euro in un ristorante di #Mykonos (+30 mila euro di mancia). Se questa cosa fosse confermata, alla prima certezza ("è un attaccante fenomenale") possiamo aggiungerne una seconda: è un bel pirla. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) June 26, 2021

Da sportmediaset.mediaset.it

haaland

Erling Haaland è l'uomo dei record, ma per il momento solo in campo. L'attaccante classe 2000 del Borussia Dortmund sta scrivendo una carriera incredibile nel rettangolo di gioco macinando primati su primati a suon di gol, ma l'oggetto dei desideri di mercato del Real Madrid sembrava aver deciso di dare spettacolo anche fuori dal campo. Durante la vacanza a Mykonos, dove di certo non è passato inosservato con il suo look stravagante, Sportime.gr aveva raccontato di una serata extralusso in cui Haaland avrebbe speso 500mila euro nel giro di cinque ore al ristorante con tanto di mancia da 30mila euro. Tutto bollato come "Fake news" dallo stesso giocatore sui social, senza dimenticare una battuta.

haaland

"Credo si siano dimenticati le portate principali" ha scritto l'attaccante del Dortmund, prima di certificare la Fake News condendola con l'emoticon del clown. Niente cena pagata per sé e tutti i suoi amici, né un'auto di lusso noleggiata e la cospicua mancia al locale firmando un grosso assegno davanti ai compagni di avventura.

Haaland, che per cambiare squadra e per la prossima avventura ha chiesto un ingaggio da top player, stile Cristiano Ronaldo a dispetto degli 8 milioni di euro percepiti a Dortmund, ha passato una vacanza sull'isola greca, ma senza follie.

haaland