"PER COPRIRE IL SUO NUOVO PRESTITO ZHANG HA IPOTECATO L'INTER" - MARIO SCONCERTI: "L'HA MESSA A GARANZIA DEL SUO DEBITO, CHE È DI 275 MILIONI IN TRE ANNI. QUESTO PORTA IL DEBITO COMPLESSIVO A OLTRE 900 MILIONI, L'INTER NON PRODUCE UTILI, COME TUTTE LE SQUADRE CHE DEVONO VINCERE. E IL PRESTITO NON È STATO FATTO PER INVESTIRE CERCANDO NUOVI RICAVI MA PER PAGARE IL PREGRESSO E SOPRAVVIVERE. IL PRESTITO PESERÀ 100 MILIONI A STAGIONE PER TRE ANNI. DIFFICILE PENSARE DI COPRIRLO. IN SOSTANZA, QUESTA IPOTECA È L'INIZIO DI UNA CESSIONE…"

Mario Sconcerti per il "Corriere della Sera"

La Juve prende quello che il Napoli butta via. È un quarto posto importante ma da capire.

La Juve non è mai stata dentro la stagione, è finita a 13 punti dall' Inter.

Che differenza tecnica c' è in un punto su 78? E con un punto in meno sarebbe stata quinta. Se però hai puntato su Pirlo quando non era niente, a maggior ragione dovresti puntarci adesso che ha cominciato a capire il mestiere. Pirlo ha portato certamente qualcosa di nuovo, il suo è diventato nel tempo un calcio diverso basato sulle moltiplicazioni di Cuadrado e la lenta educazione di Chiesa, Kulusevski e Rabiot.

Difficile che un introverso complesso come lui possa dimenticare la lezione. Può solo migliorare. Bellissimo senza dubbi invece il campionato del Milan. La sua Champions è la più meritata del gruppo. La sua squadra è ottima, ma la differenza è arrivata dalla sapienza di Pioli. L' Inter ha vinto un campionato eccezionale pagando un prezzo alto. La distanza di Conte e Marotta è l' effetto più plastico, ma non il più importante.

Hanno entrambi un contratto, se non ci sono accordi privati che nessuno conosce, hanno comunque obblighi molto stretti. I problemi sono altri. Se non ho capito male, per coprire il suo nuovo prestito Zhang ha ipotecato l' Inter. L' ha messa a garanzia del suo debito, che è di 275 milioni in tre anni. Questo porta il debito complessivo dell' Inter a oltre 900 milioni, ma anche questo ha un valore non definitivo.

Tutto il mondo si regge sui debiti, la forza di un' azienda è continuare ad avere credito. L' Inter è però oggi al livello di ipotecare casa. Non è una notizia da poco. Fosse successo alla Fiat sarebbe diventato giustamente un caso di stato, come è stato del resto Suning in Cina. L' Inter non produce utili, come quasi tutte le squadre che devono vincere. E il prestito non è stato fatto per investire cercando nuovi ricavi, è stato fatto per pagare il pregresso e sopravvivere. Il prestito peserà 100 milioni a stagione per tre anni.

È difficile pensare di riuscire a coprirlo. In sostanza, questa ipoteca è l' inizio di una cessione. Non è una cosa gravissima, la parte buona è che il fondo che ha fatto il prestito ha un capitale di 153 miliardi di dollari. Se l' Inter è in gioco, rappresenta una posta, non un vuoto a perdere. Ma siamo in una curva lunga tre anni. E che andrebbe comunicata meglio. Io mi metto a disposizione: se ho sbagliato le conclusioni vorrei fosse chiarito da Zhang dove e quando. È un suo diritto, forse anche un dovere. Dica a tutti, non solo a Conte, qual è il programma per aver fiducia.