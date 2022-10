17 ott 2022 16:25

"LE CURE ORMONALI NON TRASFORMANO IN WONDER WOMAN O IN SUPERMAN, ANZI PER CERTI VERSI LA INDEBOLISCONO" - ELEONORA PESCAROLO, LA PALLAVOLISTA 22ENNE TRANSGENDER COSTRETTA A GIOCARE CON GLI UOMINI ANCHE SE DA TEMPO HA TERMINATO LA TRANSIZIONE, DOVRÀ SOTTOPORSI A UN ANNO DI TEST ORMONALI: "PER LA LEGGE ITALIANA SONO DONNA. SUL PIANO SPORTIVO GLI ESITI RIFERITI AI LIVELLI DI TESTOSTERONE NEL SANGUE RIENTRANO AMPIAMENTE NEGLI STANDARD PREVISTI DALLA FEDERAZIONE PALLAVOLO" - "NEL 2023 POTRÒ FAR PARTE DI UNA SQUADRA FEMMINILE…"