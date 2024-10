"CON DE ROSSI SIAMO AMICI, HANNO CREATO UN CASO" – TOTTI MANDA UN PIZZINO ALL’EX CEO LINA SOULOUKOU: “HANNO DETTO CHE LUI PARLAVA DI COSE INTERNE A TRIGORIA, TUTTE CHIACCHIERE, PARLAVAMO DI ALTRO, ANCHE DI VITA PRIVATA” - "I FISCHI DELLA TIFOSERIA A CRISTANTE E PELLEGRINI? ROMA È PARTICOLARE, SE NON HAI IL CARATTERE GIUSTO FAI FATICA. RICONQUISTARE LA FIDUCIA SPETTA SOLO A LORO IN CAMPO" – E SUL NUOVO TECNICO JURIC…

"Se ho sentito De Rossi? Siamo amici, con lui ci sentiamo spesso. Hanno creato un caso dicendo che lui parlava di cose interne a Trigoria, tutte chiacchiere, parlavamo di altro, anche di vita privata. Hanno amplificato la cosa e riferito di problemi tra me e lui, durante il percorso da allenatore".

Così Francesco Totti, ex capitano della Roma, in una intervista a Sky Sport. "I fischi della tifoseria a Cristante e Pellegrini? Me li spiego con il fatto che quando le cose non vanno bene..., Roma è particolare, se non hai il carattere giusto fai fatica. Stiamo parlando di due grandi giocatori che possono e faranno bene alla Roma, riconquistare la fiducia spetta solo a loro in campo", ha aggiunto. Qualche parola anche per il nuovo tecnico giallorosso Ivan Juric: "È partito con il piede giusto, due vittorie e un pareggio. Roma è una piazza particolare, esigente. Speriamo che possa far bene, sia in campionato che nelle coppe".

