"LE DICHIARAZIONI DI SARRI CONTRO GLI ARBITRI SONO DA UFFICIO INDAGINI. È UN PROVINCIALE" – IL GIORNALISTA EX MEDIASET PAOLO BARGIGGIA ATTACCA SARRI CHE DOPO LA SCONFITTA CON IL NAPOLI SI ERA SCAGLIATO CONTRO SOZZA E I DIRETTORI DI GARA ITALIANI – IL LAZIALISSIMO DIRETTORE DEL TG5 CLEMENTE MIMUN: “QUELLE DI BARGIGGIA SONO SCEMPIAGGINI. E POI DA CHE PULPITO DICE CHE SARRI E’ SENZA CULTURA SPORTIVA…”

se guardasse le partite delle Lazio non direbbe certe scempiaggini...e poi da che pulpito dice che Sarri e' senza cultura sportiva — Clemente Mimun (@cjmimun) September 5, 2022

Da www.lalaziosiamonoi.it

SARRI

Al termine di Lazio - Napoli, Maurizio Sarri si è scagliato contro gli arbitri italiani, ai quali non le ha mandato di certo a dire. Rigore solare negato per fallo su Lazzari, ammonizioni continue, falli non sanzionati e un VAR che non fa lavoro per il quale è stato creato sono le questioni sul quale l'allenatore biancoceleste si è soffermato maggiormente. Le dichiarazioni del tecnico toscano non sono piaciute a Paolo Bargiggia, il quale le ha definite "da ufficio indagini" su Twitter. Non solo, il giornalista ha anche definito Sarri come un arbitro "provinciale".

BARGIGGIA CLEMENTE MIMUN maurizio sarri foto mezzelani gmt039