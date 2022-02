"DISPIACIUTA PER IL CAOS SU ZANIOLO, È STATO TUTTO UN EQUIVOCO" – DOPO CHE LA ROMA AVEVA CHIESTO CHIARIMENTI ALLA FIGC PER LA SUA USCITA A NOVANTESIMO MINUTO ("ZANIOLO VA EDUCATO"), ARRIVA LA RETROMARCIA DEL CT DELLA NAZIONALE FEMMINILE “MI-JENA” BERTOLINI: "LE MIE PAROLE ERANO RIFERITE SOLO ALLA SUA CRESCITA CALCISTICA" – L’IRONIA SU TWITTER DOVE SPOPOLA L’HASHTAG #ZANIOLOEDUCATO

Da corrieredellosport.it

Milena Bertolini, commissario tecnico della nazionale femminile di calcio, durante la trasmissione 90° Minuto aveva criticato duramente Nicolò Zaniolo, espulso nei minuti di recupero della partita contro il Genoa all’Olimpico per le proteste contro l’arbitro Abisso dopo l’annullamento del suo gol: "Sappiamo che emotivamente il ragazzo ha delle difficoltà, va aiutato, va educato. Poi, in quel caso, l’arbitro doveva fare la sua parte, ma non per questo giustifico l’atteggiamento di Zaniolo".

Parole che non sono piaciute ai tifosi che sui social per tutto il giorno hanno riticato Bertolini, anche utilizzando ironicamente l'hastag "Zaniolo va educato". In serata il ct della nazionale femminile è tornata tramite l'Ansa sulle dichiarazioni di ieri:

"Sono profondamente dispiaciuta per i risvolti negativi che le mie parole su Zaniolo stanno assumendo. Aver estrapolato una piccola parte di quanto ho espresso, senza ascoltare interamente tutto il mio pensiero nella sua complessità, può aver contribuito a generare l'equivoco e per questo ritengo utile fare chiarezza. Ho tentato di spiegare che la frustrazione di Zaniolo per l'annullamento del gol segnato meritava una maggiore attenzione e una maggiore comprensione, così come l'abbraccio affettuoso di Mourinho ha dimostrato in modo evidente - afferma Bertolini -.

Ho sottolineato che, pur non intendendo giustificare le sue parole, si sarebbe dovuto comprendere la specifica situazione, senza punirlo oltremisura. Come tutti i ragazzi giovani, ritengo che anche Zaniolo vada aiutato e guidato nella gestione degli aspetti emotivi - prosegue la ct - cioè nella gestione delle naturali difficoltà, delle frustrazioni e delle presunte ingiustizie che si possono vivere dentro una partita.

Quando ho parlato di educazione mi riferivo a questi aspetti, strettamente legati alla crescita calcistica. Lungi da me giudicare altri aspetti personali. Nicolò è un grande talento e un patrimonio del calcio italiano e soprattutto un ragazzo che tra l'altro a me pare estremamente sensibile e generoso".

