"IL DITO NEL SEDERE A INZAGHI? VI SPIEGO PERCHE' L'HO FATTO" - L'EX DIFENSORE DEL BARI, RACHID NEQROUZ, RICORDA LA "MARCATURA STRETTISSIMA" SU PIPPO INZAGHI DURANTE UNA PARTITA DEL 1997: "QUANDO MI HANNO MANDATO QUEL VIDEO HO RISO COME UN PAZZO. NON HO MAI PENSATO DI FAR MALE A NESSUNO. LUI IN OGNI SQUADRA SEGNAVA SEMPRE, OGNI SETTIMANA. ERA FORTUNATO. SEGNAVA CON LA PANCIA, COL GINOCCHIO, COL SEDERE, CON LA SCHIENA. ALLORA IO…" - VIDEO

rachid neqrouz

Francesco Rossi per www.ilpallonegonfiato.it

L’ex calciatore marocchino, Rachid Neqrouz, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Il Galletto Web riguardanti quel famoso scontro in campo con l’ex attaccante della Juventus, Filippo Inzaghi:

“Il dito nel sedere a Inzaghi? Ho riso come un pazzo quando mi hanno mandato quel video. Perché lo facevo? Non ho mai pensato di far male a nessuno. Lui in ogni squadra segnava sempre, ogni settimana. Era fortunato. Segnava con la pancia, col ginocchio, col sedere, con la schiena. E io, per far sì che si allontanasse dall’area di rigore, utilizzavo questo trucchetto. Però è stato un grandissimo e ho tanto rispetto per lui, sia per cosa era da calciatore sia per quello che è ora da allenatore”.

inzaghi neqrouz

Inzaghi ha raccontato pure di aver “caricato” Montero per affrontare Neqrouz durante le palle inattive. Ecco come andò secondo Neqrouz con l’uruguaiano nella gara di ritorno: "Montero? Ricordo bene al ritorno, c'era un corner e presi una gomitata”

rachid neqrouz NEQROUZ INZAGHI rachid neqrouz rachid neqrouz rachid neqrouz