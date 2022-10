IL "DJOKO" È BELLO QUANDO DURA TANTO! NOVAK DJOKOVIC VINCE IN KAZAKISTAN IL SUO TORNEO NUMERO 90 IN CARRIERA (ORA HA DAVANTI SOLO CONNORS A 109, FEDERER A 103 E NADAL A 92) E RISALE AL SETTIMO POSTO DEL RANKING MONDIALE – I CONSIGLI AL NEOPAPA’ NADAL – DOMANI PARTE L’ATP DI FIRENZE E SARANNO IN CAMPO BERRETTINI, MUSETTI E SONEGO. ASSENTE PER INFORTUNIO SINNER

Stefano Semeraro per lastampa.it

djokovic

Novak Djokovic in finale a Nur Sultan liquida in due set Stefanos Tsitsipas (6-3 6-4) vince il suo 90° torneo in carriera - ora ha davanti solo Connors a 109, Federer a 103 e Nadal a 92 - il quarto del 2022 dopo Roma, Wimbledon e Tel Aviv, e risale al settimo posto del ranking mondiale e al decimo della Race to Turin, la classifica che spiega meglio la corsa alle Atp Finals di novembre. Se consideriamo che il campione serbo a maggio ha compiuto 35 anni; che quest'anno ha potuto giocare solo due Slam e ne ha vinto uno, a Wimbledon, ma senza poter contare sui punti per le note questioni del bando ai tennisti russi e bielorussi - be', chapeau, caro Nole.

Djokovic ha poi voluto fare gli auguri e dare qualche consiglio, da papà a neo-papà, al suo carissimo rivale Rafa Nadal, l'ultimo dei Fab Four ad approdare alla paternità: Federer ha infatti quattro gemelli (Myla Rose e Charlene Riva e Leo e Lannardt), Murray tre (Sophia Olivia, Edie e Teddy Barron), Djokovic due (Stefan e Tara) mentre il primogenito del fuoriclasse di Maiorca, nato ieri, si chiama proprio come il padre (e il nonno paterno): Rafael.

djokovic

«Apri la tua mente e cresci insieme al tuo piccolo - ha scritto Nole - Possiamo imparare tanto dai bambini! E' un viaggio pieno di gioia, non vedo l'ora di vedere Rafa e Xisca nel ruolo di genitori. Tantissime congratulazioni da parte della mia famiglia». Anche gli altri due «Fab Four» hanno voluto inviare il loro messaggio. «Goditi il momento - ha raccomandato Federer - Potrai sempre assaporare i tuoi trionfi negli Slam e i successi professionali, ma presto sperimenterai emozioni e soddisfazioni di un livello superiore a quello che avresti mai immaginato grazie alla tua famiglia».

NOVAK DJOKOVIC

Sir Andy, britannicamente pragmatico, gli ha suggerito «Fatti una dormita, adesso!», aggiungendo poi : «E' un momento incredibile della sua vita, Nole è una persona calma e rilassata quindi tutto andrà bene. Ho scoperto in prima persona che serve tanta pazienza, ma è la cosa più bella del mondo e non potrai più concepire la tua vita senza di lui». Campioni anche di amicizia.

Tornando al tennis, preoccupa l'infortunio che ha costretto Medvedev al ritiro in semifinale in Kazakistan, proprio contro Djokovic: si tratta di uno stiramento che potrebbe compromettere la presenza del russo a Torino. A complicare ulteriormente la difficile rincorsa di Sinner e Berrettini alle Finals è invece il successo di Taylor Fritz a Tokyo - 7-6 7-6 all'amico e compagno di Coppa Davis Frances Tiafoe - che porta l'americano al numero 8. Non una buona notizia anche in vista delle Final 8 di Coppa Davis a Malaga, dove l'Italia nei quarti dovrà affrontare proprio gli Usa.

NOVAK DJOKOVIC AGLI US OPEN

Domani parte invece a Firenze il torneo Atp 250 che riporta il grande tennis in Toscana dopo 28 anni: al via Berrettini, Musetti, Sonego, Passaro e Maestrelli fra gli italiani (mentre Sinner e Nardi hanno dovuto rinunciare per infortunio), testa di serie numero 1, il canadese Auger-Aliassime, diretto concorrente di Matteo e Jannik per le Finals. Il torneo sarà seguito in diretta da SuperTennis.