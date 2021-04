"DOVE ERA LA JUVE 15 ANNI FA? PER QUANTO NE SO ERA IN SERIE B” - IL NUMERO1 UEFA CEFERIN PUNGE AGNELLI SULLA SUPERLEGA E AI RIBELLI DICE: "AVETE FATTO UN ERRORE ENORME MA C'È ANCORA TEMPO PER CAMBIARE IDEA” – IL CAPO DELL’UEFA SI RIVOLGE AI PRESIDENTI DEI CLUB INGLESI E RILANCIA: “IL CALCIO CAMBIA, ABBIAMO BISOGNO DI STORIE COME QUELLA DELL'ATALANTA..."

Da gazzetta.it

ceferin

"Vorrei rivolgermi ai presidenti di alcuni club, inglesi principalmente: signori, avete fatto un grande errore. Alcuni dicono per avarizia, ignoranza del calcio inglese, altro, ma ora non importa. Tutti fanno errori. Però è il tempo di cambiare idea. I tifosi lo meritano.

Se non per l’amore del calcio, che immagino alcuni di voi non sentono, per il rispetto di chi si dissangua per poter andare allo stadio a tifare la propria squadra e volere che il sogno si mantenga vivo. Fatelo per il popolo inglese, fatelo per il calcio". È l’appello del presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, durante il suo intervento in apertura dei lavori del Congresso Uefa a Montreux, in Svizzera, riferendosi ai club che hanno aderito alla Superlega.

agnelli ceferin

PERSONE EGOISTE

E ancora: "L'egoismo sta sostituendo la solidarietà. Il denaro è diventato più importante della gloria, l'avidità più importante della lealtà e i dividendi più importanti della passione. Per alcuni, i tifosi sono diventati clienti e le competizioni sono diventate prodotti. Con queste riforme stiamo costruendo il calcio del futuro, mentre alcune persone egoiste stanno cercando di uccidere questo gioco bellissimo".

LE PAROLE PER LA DEA

Ceferin prosegue: "Dove era il Manchester United prima che arrivasse Sir Alex Ferguson? E dove era la Juventus quindici anni fa? Per quanto ne so era in Serie B. Il calcio cambia, il calcio non appartiene a nessuno. O meglio, appartiene a tutti, perché il calcio fa parte del nostro patrimonio.

agnelli ceferin

Ci vuole rispetto per la storia, per la tradizioni e per tutti i club. Il calcio è dinamico e imprevedibile. Questo lo rende così bello. Noi abbiamo bisogno dell'Atalanta, del Celtic, dei Rangers, della Dinamo Zagabria e del Galatasaray. Abbiamo bisogno di questi club, perché le persone hanno bisogno di sapere che ognuno può sognare. Dobbiamo tenere il sogno vivo".

ceferin agnelli