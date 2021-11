"ECCO PERCHÉ ICARDI E CHINA NON HANNO FATTO SESSO" - LA COLPA SAREBBE STATA DEI “CATTIVI ODORI” CHE C’ERANO NELLA STANZA DELL’HOTEL DI PARIGI - E LA CHINA? GLI METTEVA FRETTA – “QUANDO L’HO VISTA VOLEVO MORIRE”, LA FRASE DI MAURITO DOPO L’INCONTRO CON LA MODELLA – LA MAMMA DI WANDA NARA DIFENDE ICARDI: “MIA FIGLIA HA UN UN MODO UN PO' VECCHIO DI PENSARE ALLE RELAZIONI. QUESTE COSE SUCCEDONO…”

Da www.corrieredellosport.it

wanda nara mauro icardi

Nonostante l'intervista-fiume di Wanda Nara alla tv argentina, continua a tenere banco il flirt tra Mauro Icardi e China Suarez. L'ultimo gossip bomba arriva ancora una volta da Buenos Aires dove il caso, ribattezzato dai media Wanda-gate, è diventato uno degli argomenti più discussi. Il giornalista Angel de Brito, da sempre molto aggiornato sulla faccenda, ha svelato al programma Los Angeles de la Manana il vero motivo per il quale il calciatore e l'attrice non avrebbero fatto sesso. I due si sono dati appuntamento in un hotel di Parigi ma non si sono spinti oltre un bacio.

L'incontro a Parigi tra Icardi e China

china suarez

"Non riusciva a fare sesso perché in quella stanza c'erano degli odori che lo infastidivano", ha spifferato il giornalista. A quanto pare odori che c'entravano poco con la Suarez ma che hanno fermato Icardi. "China non ha un cattivo odore ma gli metteva fretta", ha aggiunto de Brito, che ha poi rivelato la presunta frase che l'attaccante avrebbe pronunciato dopo l'incontro con la 28enne: "Quando l'ho vista volevo morire". Il pettegolezzo è stato confermato da Yanina Latorre, giornalista argentina molto vicina a Wanda Nara.

LA MAMMA DI WANDA NARA STA CON ICARDI

Da tuttosport.com

china suarez

La madre di Wanda, Nora Colosimo, ha avuto una reazione diversa da tutti gli altri. "Quando le ho raccontato ciò che era successo, mi ha risposto che quello che desiderava di più era abbracciare Mauro", ha rivelato la moglie-agente di Icardi scatenando la risate della sua intervistatrice. La signora Nara avrebbe criticato alla figlia di avere "un modo un po' vecchio di pensare alle relazioni". "Queste cose succedono", sarebbe stata la sua imprevedibile reazione.

la china suarez 5

CHINA SUAREZ la china suarez 4 icardi wanda nara la china suarez 3 la china suarez 2 icardi wanda nara la china suarez 1 wanda nara icardi wanda nara icardi china suarez ICARDI WANDA NARA mauro icardi wanda nara 2 mauro icardi wanda nara CHINA SUAREZ icardi wanda nara