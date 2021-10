"ERO INCAZZATO" – CORREA CON UNA DOPPIETTA RILANCIA L’INTER (PER ORA A MENO 4 DALLA VETTA) – “HO AVUTO QUALCHE INFORTUNIO MA ORA VA MEGLIO. IL MIO SANGUE ARGENTINO È SEMPRE CALDO" – INZAGHI: SÌ, AVREMMO POTUTO AVERE QUALCHE PUNTO PIÙ IN CLASSIFICA. MA A VOLTE SONO GLI EPISODI A DECIDERE LE PARTITE. COME IL RIGORE SBAGLIATO CON L'ATALANTA O QUELLO SUBITO CON LA JUVE".

correa inter udinese

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato in tv dopo la vittoria di San Siro contro l'Udinese. Ecco le sue parole: "Non era una partita semplice, l'Udinese è una squadra fisica che ha impensierito tutti. I ragazzi sono stati bravissimi perchè c'è stato poco tempo per prepararla ma abbiamo vinto meritatamente -ha detto l'allenatore dell'Inter, intervenuto a Sky Sport.

"Abbiamo fatto due partite senza prendere gol e dobbiamo continuare così. Non dobbiamo guardarci indietro, ora ci godiamo questa vittoria poi mercoledì avremo una partita importantissima con lo Sheriff per il nostro futuro in Champions e dovremo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali. A livello logistico non sarà semplice, dovremo andare lì per fare una partita da Inter perchè non sarà semplice", ha aggiunto. E poi: "Davanti a noi ci sono due squadre impeccabili Napoli e Milan, con un cammino da record, per noi sarà uno stimolo in più", ha proseguito Inzaghi.

CORREA E BARELLA

"Abbiamo preparato bene una gara non semplice. L'Udinese è una squadra organizzata con lo stesso allenatore da diverso tempo. Sapevamo di dover avere pazienza e che una volta sbloccata sarebbe stato più semplice. Correa? Lo conosco, ha grandissima qualità. quando sta bene fisicamente può avere tantissime giornate come quelle di oggi. Barella? È un trascinatore, sente la maglia dell'Inter addosso ed è un valore aggiunto per noi - prosegue il tecnico nerazzurro a Dazn -. Nel primo tempo avremmo potuto muovere più velocemente la palla, nonostante ciò abbiamo avuto occasioni importanti. Nella ripresa siamo stati bravi, sapevamo che col passare dei minuti avremmo avuto più spazi".

PUNTI PERSI

"A volte a decidere le partite sono gli episodi - ha detto Inzaghi a Sky -. Come il rigore sbagliato con l'Atalanta o quello subito con la Juve".

L'Inter batte 2-0 l'Udinese grazie alla doppietta di Joaquin Correa. Il primo gol è un assolo personale, il secondo invece arriva su assist di Dumfries. Nel finale Handanovic respinge i timidi assalti degli ospiti

RINNOVO DEL TORO

"Abbiamo difensori molto forti, ma è tutta la squadra che deve difendere. Abbiamo il miglior attacco, ma vogliamo anche la miglior difesa. Sheriff? Trasferta delicata. Serve una gara da Inter, perché ha battuto Shakhtar e Real. Il rinnovo di Lautaro? Sicuramente aiuta il mio lavoro. È importantissimo. Aspettiamo quello di Barella e Brozovic. La società è sempre con me e mi aiuta quotidianamente nonostante a inizio campionato sapevamo che avremmo potuto avere dei problemi. Ma c'è una società forte. E questo mi facilita".

CORREA E IL SANGUE CALDO

Nel post gara ha parlato anche Correa che nelle ultime quattro volte che è andato a segno in Serie A ha segnato solo doppiette: "Le doppiette? Sono contento che servano all'Inter per vincere. Le prossime sfide saranno importantissime sia per la Champions sia per il derby col Milan. Il mio inserimento in nerazzurro? Ho avuto qualche infortunio che mi ha fermato un po', ed ero incazzato, ma ora va meglio. Il mio sangue argentino è sempre caldo"

