"EVELINA CHRISTILLIN È GROTTESCA, SENZA ANIMA E SENZA DIGNITÀ, È VERGOGNOSA, UN'ARRAMPICATRICE SOCIALE" - LAPO ELKANN SVELENA CONTRO LA TIFOSA BIANCONERA, GIA' MOLTO VICINA ALL'AVVOCATO, E MEMBRO AGGIUNTIVO UEFA NEL CONSIGLIO DELLA FIFA. LA CHRISTILLIN SU UNA POSSIBILE ESCLUSIONE DELLA JUVE DALLE COPPE EUROPEE AVEVA DETTO: "È UNO SCENARIO POSSIBILE. NON DIMENTICHIAMOCI CHE CON LA UEFA I RAPPORTI NON SONO ECCELLENTI DOPO LA QUESTIONE SUPERLEGA" - DOPO IL DURO ATTACCO, IL NIPOTE DELL'AVVOCATO HA RINCARATO LA DOSE: "LA ASFALTIAMO. SENZA DIGNITÀ"

È grottesca per me è una senza anima e senza dignità è VERGOGNOSA un ARRAMPICATRICE SOCIALE POVERA DONNA ?. — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 24, 2023

1. JUVE, LAPO ELKANN DURISSIMO CONTRO CHRISTILLIN: 'GROTTESCA, SENZA ANIMA E SENZA DIGNITÀ. ARRAMPICATRICE SOCIALE'

Il mondo Juventus è in tensione dopo la nuova sentenza della Corte d'Appello della Figc che ha inflitto una penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze, con la possibilità di restare fuori non solo dalla prossima Champions League ma da tutte le competizioni europee per le decisioni della UEFA. Uno scenario al quale ha alluso anche Evelina Christillin, […] Frasi che hanno fatto infuriare i sostenitori juventini che hanno risposto duramente, ultimo in ordine di tempo Lapo Elkann.

Lapo Elkann, […]su Twitter e si è lanciato in un durissimo attacco contro Christillin: "È grottesca per me, è una senza anima e senza dignità, è VERGOGNOSA, un'ARRAMPICATRICE SOCIALE. POVERA DONNA". E in risposta a un utente juventino che lo incitava ("L'ha distrutta"), ha rincarato la dose: "La asfaltiamo. Senza Dignità".

2. CHRISTILLIN: 'PENALIZZAZIONE DI 10-13 PUNTI VEROSIMILE PER ESCLUDERE LA JUVE DALLA CHAMPIONS. E LA UEFA...'

Nota tifosa della Juventus ma soprattutto membro aggiuntivo Uefa nel Consiglio della Fifa, Evelina Christillin è intervenuta alla trasmissione “Radio Anch’io lo Sport” su Radio Rai, esprimendo la sua opinione sulle imminenti decisioni della giustizia sportiva. "C’è questo concetto di afflittività che riguarda solo la giustizia sportiva e non quella ordinaria. Verosimilmente sarà una penalizzazione che dovrebbe sbarrare la strada verso la Champions League. Ora ricordiamoci che le coppe europee sono tre, ma certamente il valore in termini economici di andare in Champions o in un’altra coppa è significativo, sono quasi 5 volte tanto. Vedremo se saranno 10, 11 o 13 punti, per noi juventini è una bella botta”,

[…] "Nel momento in cui le sentenze italiane diventano definitive, poi verranno prese delle decisioni anche in sede Uefa. E poi c’è il secondo filone della manovra stipendi. Juve esclusa dalle coppe dalla Uefa? Scenario possibile. Non dimentichiamoci che con la Uefa i rapporti non sono eccellenti dopo la questione Superlega: la Juve rimane una delle tre squadre che ancora mantengono vivo il progetto. Passi di avvicinamento non se ne sono visti al momento".

