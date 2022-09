"EVITATE IL CENTRO DI NAPOLI, POTRESTE ESSERE VITTIME DI FURTI, RAPINE O AGGRESSIONI" - IL LIVERPOOL METTE IN GUARDIA I SUOI SUPPORTER DALLA TRASFERTA A NAPOLI PER LA PRIMA PARTITA DEL GIRONE DI CHAMPIONS LEAGUE - "RIMANETE NEI VOSTRI HOTEL PER BERE E MANGIARE" - LA SOCIETA' LIVERPOOL STAVOLTA HA PESTATO UN MERDONE VISTO CHE I SUOI TIFOSI DA DECENNI SI SEGNALANO PER PORTARE VIOLENZA E CASINO IN GIRO PER L'EUROPA - KLOPP SI INCAZZA ALLA DOMANDA SE SECONDO LUI NAPOLI SIA PERICOLOSA: "QUESTA DOMANDA È IMBARAZZANTE..." - VIDEO

?Information for supporters in Naples for tomorrow’s match: Supporters arriving in Naples prior to matchday should remain in their respective hotel to drink and eat. You are strongly advised not to wear team colours when travelling. #NAPLIV — Liverpool FC Help (@LFCHelp) September 6, 2022 Fans should not congregate in public areas and should avoid becoming isolated in areas away from the port area of the city. We strongly recommend you avoid the city centre. If you chose to visit, please beware that you may be targeted for theft, robbery, or assault. — Liverpool FC Help (@LFCHelp) September 6, 2022 When Klopp shuts down a reporter ? pic.twitter.com/O3aqPLkPdY — Kev LFC (@KevLfc19) September 6, 2022 1. IL LIVERPOOL METTE IN ALLERTA I SUOI TIFOSI DALLA TRASFERTA A NAPOLI

Enrico Spaccini per https://www.open.online

La città di Napoli è pronta ad accogliere i campioni del Liverpool e i tifosi Reds per la prima partita del proprio girone di Champions League. Dopo un buon avvio di campionato, la squadra guidata da Luciano Spalletti tenta l’impresa di battere l’avversario più ostico del proprio gruppo. Insomma, sembra tutto pronto per vedere un vero spettacolo in campo con oltre 2 mila tifosi inglesi attesi allo stadio Diego Armando Maradona.

Per preparare al meglio i propri sostenitori, attraverso l’account dedicato all’assistenza, il Liverpool ha voluto metterli in guardia: «Rimanete nei vostri hotel per bere e mangiare», scrivono in un tweet, «si consiglia vivamente di non indossare i colori della squadra quando andate in giro».

Bene, forse si tratta solo di un modo per tutelare i propri tifosi da qualche scontro tra curve che potrebbero accendersi prima della partita. E invece no, perché un’ora dopo arriva un altro tweet: «Non radunatevi nelle aree pubbliche ed evitate di girare da soli in zone lontani dall’area portuale della città». Ma non solo: «Ti consigliamo vivamente di evitare il centro città. Se decidi di visitarlo, tieni presente che potresti essere preso di mira per furto, rapina, o aggressione».

2. KLOPP: "NAPOLI PERICOLOSA? DOMANDA IMBARAZZANTE"

Da www.corriere.it

«Questa domanda è imbarazzante lei sta cercando solo un titolo». Inizia così la risposta seccata di Jürgen Klopp alla domanda di un giornalista italiano nella conferenza stampa prima della partita di Champions League . L’allenatore dei Reds si è stizzito quando gli è stato chiesto: «Secondo lei Napoli è pericolosa?», a seguito di un post sui social della squadra inglese in cui si raccomandava ai propri tifosi di fare attenzione.

«Io non lo so, non abito qui. Non sono qui a creare titoli per lei - ha detto Klopp - Sa benissimo di cosa parliamo, se i tifosi di una squadra incontrano tifosi di un’altra squadra qualcosa può succedere». L’allenatore ha poi concluso: «Mi piacerebbe molto andare in hotel, considerando che abbiamo una partita domani e che, da questa domanda, sembra che non abbiate più niente da chiedermi».