20 gen 2021 14:06

"È FINITA PERCHÉ LUI AVEVA UNA PASSIONE PARTICOLARE PER LE ZOZZE" - MANUELA FERRERA, EX FIAMMA DI GONZALO HIGUAIN, SVELA I MOTIVI DELLA ROTTURA: "PREFERIVA ANDARE CON QUELLE. NON È CAPITATO A NAPOLI MA A MILANO" - MA COSA INTENDE DI PRECISO PER "ZOZZE"? RAGAZZE PARTICOLARMENTE DISINIBITE? SUDICIONE MALVISSUTE? ESCORT SPREGIUDICATE? O È SOLO LO SFOGO ROSICONE PER ESSERE STATA CORNIFICATA? AH, SAPERLO...