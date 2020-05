8 mag 2020 14:40

"CON FRANCO BARESI E MALDINI IN 196 PARTITE IL MILAN HA PRESO SOLO 23 GOL" – GALLIANI A #CASASKYSPORT CELEBRA I 60 ANNI DEL “PISCININ” BARESI: "SE NON SONO MORTO D’INFARTO E' PERCHE’ CON LA DIFESA GUIDATA DA FRANCO ERA IMPOSSIBILE SUBIRE RETI" – SACCHI: "NON PARLAVA QUASI MAI MA È STATO UN ESEMPIO VISIVO ILLUMINANTE PER TUTTI" – COSTACURTA CITA BRERA, LA MANINA ALZATA E QUEI 24 FUORIGIOCO CONTRO IL REAL - VIDEO