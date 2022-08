24 ago 2022 18:55

IL "GALLO" CANTA PER MOU - SI SBLOCCA LA TRATTATIVA PER PORTARE ANDREA BELOTTI IN GIALLOROSSO: DECISIVA L'IMMINENTE CESSIONE DI FELIX AFENA GYAN ALLA CREMONESE, PER 7 MILIONI DI EURO - L'ATTACCANTE AZZURRO ARRIVA A PARAMETRO ZERO DOPO LA SCADENZA DEL CONTRATTO CON IL TORINO E FIRMERÀ UN TRIENNALE DA 2,8 MILIONI PIÙ BONUS…