14 mag 2020 10:18

"LA GENTE MUORE, LUI PUBBLICA UN LIBRO E FA POLEMICA CON ME PER VENDERLO…” – FELIPE MELO MENA DURO SU CHIELLINI: "PENSO CHE ABBIA UN PROBLEMA CON ME PERCHÉ QUANDO ABBIAMO GIOCATO CONTRO IL SIENA GLI HO DATO UNA TESTATA. DOPO NON ABBIAMO PIÙ PARLATO. PRENDA ESEMPIO DA JAVIER ZANETTI, UN GRANDE, CHE NEL SUO LIBRO NON HA MAI PARLATO DELLA JUVE"