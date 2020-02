"SUI GIOCHI DI TOKYO LA DECISIONE A FINE MAGGIO" – IL DECANO E MEMBRO CIO DICK POUND NON ESCLUDE LA CANCELLAZIONE DELL’EVENTO A CAUSA DEL CORONAVIRUS: "QUESTA È LA NUOVA GUERRA E DEVI AFFRONTARLA” - POUND HA AGGIUNTO CHE È IMPROBABILE IL TRASFERIMENTO IN UN'ALTRA CITTÀ: "SPOSTARE LA SEDE È DIFFICILE PERCHÉ…” - PESCANTE, MEMBRO CIO, AVEVA DETTO: "TOKYO 2020? LA SITUAZIONE E’ PREOCCUPANTE"

coronavirus tokyo 2020

(LaPresse/AP) "Si potrebbe rimandare la decisione fino a fine maggio sperando che il virus sia sotto controllo", ha dichiarato ancora Pound. E se si arrivasse tra tre mesi senza ancora margini di sicurezza adeguati Pound non esclude la cancellazione dell’evento: "Questa è la nuova guerra e devi affrontarla. In quel periodo la gente si dovrà chiedere: "È tutto sufficientemente sotto controllo per essere sicuri di andare a Tokyo, o no?". Pound ha aggiunto che è improbabile il trasferimento in un`altra città: "Spostare la sede è difficile perché ci sono pochi luoghi al mondo che potrebbero pensare di attrezzare strutture in così poco tempo"

dick pound tokyo 2020 OLIMPIADI DI TOKYO 2020

giochi tokyo 2020