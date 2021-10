UN "GOBBO" VERO! LA VITTORIA DELLA JUVENTUS CONTRO IL CHELSEA È MERITO DI...EVRA! – L’EX DIFENSORE BIANCONERO, ALL’ESORDIO DA OPINIONISTA PER AMAZON PRIME VIDEO, HA FATTO UN DISCORSO ALLA SQUADRA PRIMA DEL MATCH CONTRO I CAMPIONI D’EUROPA E ALLEGRI GLI FA I COMPLIMENTI: “HAI ESPRESSO DEI CONCETTI ALLA SQUADRA, SPIEGANDO CHE LA JUVENTUS DEVE VINCERE QUESTE PARTITE QUI, CHE NEL CALCIO SI DEVE SOFFRIRE PER VINCERE…” - VIDEO

Vito Lamorte per www.fanpage.it

evra allegri

Se in campo il grande protagonista di Juventus-Chelsea è stato Federico Chiesa, nel pre e nel post partita a prendersi la scena è stato Patrice Evra.

L'ex difensore della squadra bianconera e della nazionale francese ha fatto il suo esordio come "talent" di Amazon Prime Video in occasione della seconda gara di Champions League tra la Vecchia Signora e il Chelsea e ha esternato tutta la sua gioia per la vittoria della Juve contro i campioni d'Europa.

evra

Evra ha prima esultato coinvolgendo anche il suo ex compagno Claudio Marchisio, anche lui a bordo campo in qualità di opinionista insieme a Gianfranco Zola; e poi ha salutato i tifosi bianconeri che lo hanno acclamato con cori sia prima del fischio d'inizio che al termine del match.

Il siparietto più esilarante è arrivato quando ha lasciato la sua postazione e ha raggiunto l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in quella riservata alle interviste. Una situazione che ha destato grande simpatia e che è stata sottolineata sui social in maniera per la spontaneità di Evra.

evra allegri

Dopo un breve siparietto con il suo ex allenatore, ecco che è arrivata la conferma di una indiscrezione del pre-partita.

Evra ha avuto un ruolo attivo nella giornata di ieri nella Juventus perché ha fatto un discorso alla squadra nelle ore precedenti alla partita e a rivelarlo è stato lo stesso Allegri: "Hai portato fortuna quando sei venuto oggi a trovarci.”

evra allegri

“E soprattutto oggi hai espresso dei concetti alla squadra, spiegando che la Juventus deve vincere queste partite qui, che nel calcio si deve soffrire per vincere, bisogna avere la voglia e la rabbia di portare a casa il risultato. Stasera la Juve ha interpretato davvero bene questa partita con rispetto dei campioni d’Europa, una gara in cui abbiamo concesso solo un tiro e parate Szczesny non ne ha fatte".

Spesso e volentieri Patrice Evra sui social aveva mostrato un grande attaccamento al suo passato juventino e anche ieri ha ribadito quanto sia legato ancora all'ambiente della Vecchia Signora, sia a telecamere accese che lontano dai riflettori.

evra evra allegri evra allegri