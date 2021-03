"GODO SE TUO FIGLIO MUORE DI CANCRO", "IN NIGERIA SI DEVE PROPAGARE LA PESTE BUBBONICA, ZINGARO DI MERDA”, INSULTI CHOC SUI SOCIAL ALL’ATTACCANTE DEL CROTONE SIMY – ECCO LA REPLICA AL VIGLIACCO DA TASTIERA DEL CENTRAVANTI NIGERIANO...

Da corrieredellosport.it

simy

"In Nigeria si deve propagare la peste bubbonica" e "godo che tuo figlio muore per cancro al pancreas", a corredo di un non meno pesante "zingaro di m***a". Questi gli insulti shock rivolti sul web a Simy, centravanti del Crotone andato in gol oggi nel ko subito in rimonta col Bologna in casa (suo, su rigore, il gol del momentaneo 2-0 per i calabresi poi sconfitti 3-2).

La replica di Simy

simy crotone

Offeso pesantemente sui social da un 'hater', proprio ai social il 28enne attaccante nigeriano ha affidato la sua 'replica', postando una 'storia' Instagram in cui ha mostrato il 'nick name' dell'hater e il testo che gli aveva dedicato: "Facciamolo diventare famoso - ha scritto Simy - perché se lo merita".

simy meme simy meme simy meme