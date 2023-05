15 mag 2023 17:38

"HANNO AVVELENATO LA MIA SQUADRA" - L'ACCUSA DI EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA, PATRON DEL REAL AVERSA, DOPO CHE LA SUA SQUADRA È STATA RETROCESSA IN ECCELLENZA A CAUSA DELLA SCONFITTA PER 6-0 CONTRO IL RAGUSA: "TUTTI I NOSTRI CALCIATORI STANNO IN OSPEDALE. DURANTE IL VIAGGIO DI RITORNO, DOPO LE MOLTE FERMATE PER VOMITARE, È STATO NECESSARIO RICOVERARLI. PURTROPPO NON SONO RIUSCITI NEANCHE A RIENTRARE A CASA. ABBIAMO GIÀ PROVVEDUTO A DENUNCIARE LA STRUTTURA CHE CI HA OSPITATO, ED ORA…"