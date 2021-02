"HIGUAIN? UNA BUSTA DI FAVE” – LA MODELLA MANUELA FERRERA A "TIKI TAKA" ASFALTA IL "PIPITA": “IN CASA NON SI ALLENAVA, ERA NELLA FASE IN CUI ERA ABBACCHIATO. INDOSSAVA BOXER GIALLO OCRA” - LA MODELLA PRECISA DI NON ESSERE MAI STATA LA SUA AMANTE: “NON C'ERA NESSUNA ALTRA DONNA ALL'EPOCA O FORSE È STATO BUGIARDO". POI SPIEGA CHI SONO “LE ZOZZE” PER CUI HIGUAIN ANDAVA PAZZO - I COMPLIMENTI A WALTER ZENGA: “AVEVO IL SUO POSTER, È RIMASTO UN BELL'UOMO”

Nuove rivelazioni sulla storia d'amore tra Manuela Ferrera e Gonzalo Higuain a Tiki Taka. La modella 36enne ci ha tenuto a precisare che non è mai stata l'amante dell'ex attaccante di Napoli, Milan e Juve.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha infatti sgridato Manuela per queste dichiarazioni piccanti sul campione argentino. "C'è il panico nel mondo del calcio, se ora tutte le amanti cominciano a parlare...Higuain è legato da quando è ragazzo ad una bellissima donna di nome Lara, dalla quale ha avuto una figlia due anni fa", ha fatto sapere il giornalista. "Non sono mai stata l'amante di Higuain, la nostra storia risale a cinque anni fa, quando lui era single", ha assicurato la Ferrera.

Quando sono stati insieme Manuela Ferrera e Higuain

HIGUAIN MANUELA FERRERA 19

"La storia con Lara era su tutti i giornali, non potevi non sapere", ha insistito Alessi, che ha trovato anche indelicato il modo in cui la soubrette ha tirato fuori pubblicamente la liaison con Gonzalo. "Non c'era nessuna Lara all'epoca o forse è stato bugiardo. Io ho risposto ad una semplice domanda", si è difesa l'opinionista di Piero Chiambretti. Dopo aver spiegato chi sono le zozze Manuela Ferrera ha snocciolato altri dettagli su Higuain: "In casa non si allenava, era nella fase in cui era abbacchiato, era una busta di fave. Indossava boxer giallo ocra. Con lui ci siamo visti una volta a casa sua e poi in albergo".

Manuela Ferrera non teme la reazione di Higuain

Nel corso dell'ultima puntata di Tiki Taka la Ferrera ha inoltre svelato di essere una grande fan di Walter Zenga: "Nella mia camera da ragazza avevo il suo poster, è rimasto un bell'uomo". In più Manuela non teme alcuna denuncia da parte di Gonzalo Higuain: "Non sono stata offensiva nei suoi confronti. Ho solo descritto la persona che era prima, ora avrà messo la testa a posto".

