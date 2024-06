"HO FATTO UNA BELLA VITA. MA I SOLDI FINISCONO IN FRETTA QUANDO SPENDI 150 MILA EURO PER UNA CASSA DI VINO" - QUELLO SCIROCCATO DI NICKLAS BENDTNER, EX CALCIATORE DANESE CHE HA GIOCATO ANCHE PER LA JUVE, RACCONTA LE SUE SPESE FOLLI, TRA VINI, CASINÒ, AUTO E DONNE - "HO DOVUTO SBORSARE 33MILA EURO PER UNA MULTA PER UN PARCHEGGIO IN DIVIETO DI SOSTA, NON AVEVO PAGATO E DOPO UN PO' MI HANNO DETTO: 'PAGA OPPURE VENGONO A CASA SI PRENDONO TUTTO'…"

nicklas bendtner. 9

Estratto dell'articolo di Maurizio De Santis per www.fanpage.it

"Ho fatto una bella vita". È la prima cosa che viene in mente a Nicklas Bendtner quando parla del passato da calciatore, della carriera che poteva essere più luminosa perché qualità e talento non gli mancavano ma c'è sempre stata una cosa che gli ha fatto difetto: non ha mai avuto la testa giusta. […]

Il lord, è il soprannome cucito addosso al danese che ama(va) vestirsi con gusto e senza badare a spese, è uno di quelli che la ricchezza l'ha succhiata fino al midollo. […] "Ho sprecato tutti i miei soldi".

nicklas bendtner. 7

Bendtner ha fatto tutto quel che voleva, gli piaceva. C'è stato di tutto nella parabola spericolata dell'ex attaccante di Arsenal, Birmingham City, Sunderland, Juventus, Wolfsburg, Nottingham Forest, Rosenborg e Copenhagen. […] Tra alcol, una boccata di sigaro e una tirata di carte, ha bruciato in una serata 450 mila euro al Casinò. Ha speso quasi 200 mila euro per avere vini pregiati, ai quali non poteva rinunciare perché mancavano nella sua collezione iniziata quando era ancora un ragazzo 19enne: "Ne ho 50 mila… – dice al Daily Mail – ma il denaro finisce in fretta se ti lasci prendere la mano e paghi un occhio della testa per una cassa di rosso".

nicklas bendtner. 6

[…] Anzi, poteva finire peggio: "Paga oppure vengono a casa si prendono tutto", gli dissero perché se n'era infischiato di pagare la multa per un parcheggio in divieto di sosta. "Mai aperto il verbale di notifica" e di euro ne ha dovuti sborsare 33 mila prima che gli pignorassero casa, beni, tutto. Al volante della sua Aston Martin, bella come quella cult di James Bond, andò a schiantarsi per vedere se in fondo è così difficile morire. Per sua fortuna non l'ha mai scoperto ma i segni gli rimasti addosso: "Il mio corpo non è mai guarito completamente. Dopo quell'incidente non sono più tornato a essere me stesso" e s'è giocato pure la carriera proprio quando era piazzata in rampa di lancio.

nicklas bendtner. 3

Cosa fa oggi Bendtner? Stralci di vita quotidiana su Instagram lo vedono in giro per il mondo, in viaggio con la fidanzata, in palestra, a fare immersioni, a godersi la vita "che, credetemi, è fantastica in questo momento". Fino al prossimo sfizio da togliere dalla sua lista di cose da fare per dare un senso a tutto: "Magari scalo l'Everest". Magari, lassù troverà pace.

nicklas bendtner. 4 nicklas bendtner. 2 nicklas bendtner 10 nicklas bendtner 11 nicklas bendtner 4 nicklas bendtner 1 nicklas bendtner 8 nicklas bendtner 5 nicklas bendtner 6 nicklas bendtner 7 nicklas bendtner. 1 nicklas bendtner. 8 nicklas bendtner 9 nicklas bendtner. 5